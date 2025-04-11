Трамп повысил пошлины для Китая до 145 процентов

Повышение сборов Трамп объяснил бездействием Пекина в связи с торговлей наркотиком фентанилом. Он также обвинял Пекин в "недостаточном уважении" к мировым рынкам.

Ранее в ответ на повышение вдвое пошлин на товары из КНР до 20 процентов Пекин объявил, что тарифы на импорт продукции из Соединенных Штатов увеличиваются с 34 до 84 процентов.

В последние недели Дональд Трамп ввел ряд торговых сборов на различные импортируемые в Соединенные Штаты товары, в том числе из Евросоюза. 9 апреля американский президент приостановил введение таможенных пошлин на 90 дней в отношении большинства стран, однако Китая этот шаг не коснулся. Напротив, было объявлено о 125-процентных пошлинах для КНР.