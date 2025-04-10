3 апреля у здания Сейма собрались протестующие против дискриминации трансгендеров

"... у Сейма собрались несколько десятков «трансов» и их сочувствующих, обделённых суровой жизнью, чтобы исполнением «квир-хора» донести до мира свою боль. Всё это было бы обыденной мелочью, если бы не одно «но»: на этом «мероприятии» был осквернён флаг Латвийской Республики. Именно об этом и пойдёт речь дальше", - пишет Вейдемане.

Только Зелтитс заступился

К флагу Латвии, разрезанному вертикально пополам, участники пикета пришили розовато-голубую тряпку трансвеститов — очевидно, выражая мысль, будто вся Латвия якобы поддерживает и солидаризируется с трансвеститами. Этот «гибридный» флаг Латвии и трансвеститов был явным указанием на то, что происходит надругательство над государственным символом. Рядом стояли полицейские — и «ничего не заметили».

Депутатам Сейма эта ситуация тоже показалась не особенно интересной — никто не обратился в полицию с заявлением о дискредитации и осквернении флага Латвии. Это сделал только председатель общества «Austošā Saule» Райвис Зелтитс.

«3 апреля 2025 года у здания Сейма Латвийской Республики прошла публичная акция, которая в СМИ и соцсетях описывается как “поющий протест”, в рамках которого “несколько десятков человек выступили за права транс-персон в Латвии”. Во время этой акции был продемонстрирован государственный флаг Латвии, в середине которого была вшита полоса трансгендерного флага, тем самым был изменён символический вид государственного флага Латвии», — написал Зелтитс в своём заявлении.

«Подобное действие может противоречить статье 93 Уголовного закона Латвии — “Осквернение государственных символов”, в которой говорится:

За срыв, порчу, уничтожение или иное осквернение герба или флага Латвии, а также за публичное надругательство над гимном Латвии — предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет, кратковременного лишения свободы, надзора пробации, общественных работ или денежного штрафа».

В завершение заявления Зелтитс пишет: «Учитывая вышеизложенное, прошу: оценить действия, произошедшие на мероприятии 3 апреля 2025 года, на предмет соответствия статье 93 Уголовного закона; Если будет установлено, что имело место осквернение государственного флага, прошу возбудить соответствующее производство и привлечь виновных лиц к ответственности, предусмотренной законом».

Вскоре из полиции поступил «ответ на заявление Р. Зелтитса», в котором заместитель начальника 1-го отдела 5-го управления Криминальной полиции Эдгар Ошченков сообщил, что заявление рассмотрено, и принято решение отказать в возбуждении уголовного дела на основании пункта 2 статьи 377 Уголовно-процессуального закона, поскольку в содеянном не усматривается состава преступления.

В то время как даже выпускник коррекционной школы видит осквернение государственного флага, совершённое «трансперсонами», — начальство полиции и его заместители упорно этого не замечают. Интересно, нужен ли какой-то особый уровень развития, чтобы разглядеть очевидное?

Председатель общества «Austošās Saules» Райвис Зелтитс сообщил, что в данный момент вместе с юристами рассматривает возможности продолжить борьбу за честь государственного флага. По его словам, общество намерено повторно направить заявление в Государственную полицию — уже как об административном правонарушении.

Варпиньш: полицейские отписались

Многие основные принципы обращения с государственным флагом изложены в законе «О государственном флаге Латвии» 2009 года и в Правилах Кабинета министров №405 «О применении государственного флага Латвии».

Вот некоторые из них: флаг не должен касаться земли; флаг всегда имеет приоритет над другими флагами; флаг используется только по назначению — его нельзя использовать как скатерть, полотенце и т.д.; флаг не украшается, не подписывается и не дополняется ничем; если на флаге есть автографы знаменитых людей (спортсменов, высокопоставленных лиц и т.п.), он не подлежит публичному использованию; на одном флагштоке — только один флаг.

Законодатели, конечно, не могли предугадать, что кому-то из «обиженных» придёт в голову разрезать флаг пополам и пришить к нему какую-то тряпку. Поэтому прямого запрета на это «на бумаге» не существует.

Но наиболее близким по сути является запрет дополнять, разрисовывать или делать на государственном флаге надписи — а в данном случае он был дополнен трансвеститским балахоном. Если полиция не видит в этом нарушений — тогда стоит задуматься о квалификации самих полицейских.

Адвокат Саулведис Варпиньш в беседе с газетой «Neatkarīga» заявил однозначно:

«Закон о государственном флаге гласит, что к флагу Латвии следует относиться с должным уважением. Установлены и случаи, в которых флаг можно использовать. В данном случае порядок его использования был нарушен — это очевидно. Проявление уважения к символу государства означает соблюдение определённых, пусть даже негласных норм поведения. Неуважение проявляется тогда, когда эти нормы игнорируются. Если действия были сознательными и преднамеренными — речь идёт уже не об административной, а об уголовной ответственности. Добавление к государственному флагу другого материала или, к примеру, бахромы, уже тянет на административное наказание — до 700 евро. Если же действия были сознательными — с целью оскорбить флаг — тогда наступает уголовная ответственность. Но в данном случае полиция, не опросив владельца флага, не может утверждать, что “отсутствует состав преступления”. В той форме, в какой флаг был использован — ответственность как минимум административная».

Варпиньш считает, что ответ, полученный Зелтитисом, — просто отписка полиции.

«Это халтурно проделанная работа, — говорит он. — Видимо, полиции просто не хотелось работать. Не хватило времени или желания? В этот раз полиция предпочла смотреть сквозь пальцы на событие, на которое нужно было реагировать. Особенно — в текущей геополитической ситуации. Нужно было выяснить, с какой мотивацией действовали люди».

Испанцев и португальцев арестовали

Варпиньш вспоминает случай 2007 года: прокуратура Рижского окружного суда начала уголовное преследование против граждан Португалии и Испании за кражу государственного флага Латвии. Каждому из обвиняемых была назначена мера пресечения — залог в 2400 латов и запрет на выезд из страны.

Такая мера была применена после того, как 16 мая утром полиция получила сообщение от частного лица, что на набережной напротив церкви Божьей Матери группа молодёжи сорвала латвийский флаг и топтала его ногами. Вскоре на Вантовом мосту полиция задержала семерых человек. Когда иностранцы увидели полицию, они бросили два флага в Даугаву, а три остались у них в руках.

Значит, полиция может — если захочет. Но, как выясняется, чтобы защищать государственные символы, нужно именно хотеть. А если не хочешь — тогда в очевидном нарушении легче «не разглядеть» преступления", - пишет Вейдемане.