Сколько каждый житель Латвии платит за 1 км полета AirBaltic? Глава Автомобильной ассоциации подсчитал

"Каждый из нас платит 19 центов за каждый километр, который преодолел самолет airBaltic. Если бы этот «маркетинговый трюк», за который мы все платим, приносил нам на 30% больше туристов, чем Литве и Эстонии, тогда это имело бы какой-то смысл, но если мы только постоянно платим деньги, а в цифрах по туризму мы все еще ниже упомянутых стран, значит, тут что-то не работает. Выходит, что мы "приглашаем" литовцев и эстонцев получить воздушное сообщение - мы перевозим их дешевле, чем другие. И никакой выгоды для нас! Гаусс войдет в историю вместе с «кукурузниками», на которых приходилось летать нашим налогоплательщикам»,", - прокомментировал увольнение Гауса в эфире телеканала TV24 депутат Сейма, президент Автомобильной ассоциации Андрис Кулбергс (Объединенный список).