«Вот такой у нас исторический центр: стоянка»: Рижане возмущены происходящим на Домской площади

Старый город пользуется большим спросом у кинематографистов, поэтому вполне закономерно, что транспорт размещается недалеко от съёмочной площадки. Однако следует отметить, что в непосредственной близости от съёмочной площадки — на Домской площади — припаркован не только специализированный транспорт, необходимый для обеспечения съёмочного процесса, но и частные автомобили.

Сармите Колате в социальной сети "X" сообщает, что автомобилей на Домской площади становится всё больше и больше. При этом Латвийскому радио, которое находится на Домской площади, парковать свои автомобили на этой площади не разрешается.

"Съемки в Риге, конечно, будут поддерживаться, но превращение Домской площади в парковку теперь — обычное дело. Вот такой у нас исторический центр: стоянка"

Сармите Колате считает, что для парковки автомобилей можно было бы использовать другие места, например, просторную парковку Рижской думы или какую-нибудь меньшую улочку, где машины не портили бы общую атмосферу площади.

Комментаторы соглашаются с автором записи: "Понимаю необходимость в доставке и крупном транспорте, но здесь в основном выглядит так, будто на съёмочную площадку доставляют одного человека. Для этих людей можно было бы выделить парковки в другом месте, и они бы дошли сами. Старый город маленький."

"Всем, кто использует Домскую площадь как парковку для автомобилей — пожалуйста, штраф! Такая практика существует в странах, где штрафы до сих пор успешно применяются."