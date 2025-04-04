«Помню, когда я руководил Министерством экономики, у которого большое и презентабельное здание в центре Риги, мы поехали в Таллинн (Эстония) и увидели, что у них 4-5 министерств в одном здании. Каждое на своем этаже, но у них одинаковые административные функции - общие залы заседаний, общее все остальное», - рассказал политик о своем опыте работы в соседней стране.

В то же время, обсуждая эту тему, он обсудил с госсекретарем поиск более дешевых помещений и возможное введение «открытых офисов» — модели, которая вообще не применялась в государственном управлении, хотя к ней следовало бы двигаться. Он поддерживает идею о том, что в одном здании могло бы быть 5 министерств.

«Это улучшило бы коммуникацию, не было бы перебрасывания письмами, также было бы намного проще и быстрее встречаться самим министрам, а в конечном итоге и самим государственным служащим», — считает Виттенбергс, добавляя, что видит такую ​​организацию работы возможной.