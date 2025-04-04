В четверг в ДТП пострадали 11 человек

Среди пострадавших было четыре велосипедиста.

Оформлено 528 административных протоколов за нарушения правил дорожного движения, в том числе 178 за превышение скорости и четыре за агрессивное вождение.

Шесть водителей были пойманы за рулем в состоянии алкогольного опьянения, заведено шесть уголовных дел.