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Было и стало: сравниваем, как выросли цены на Центральном рынке за месяц. И почему это больно? (2)

Редакция PRESS 4 апреля, 2025 11:31

Выбор редакции 2 комментариев

Центральный рынок, апрель 2025

Постоянный рост цен стал привычной частью нашей жизни и многие его просто не замечают. Особенно, если цена увеличилась на 10-20 центов. На первый взгляд, кажется, что мелочь, но в итоге эта "мелочь" может больно ударить по нашему кошельку. Как меняются цены за один месяц мы решили посмотреть на примере Центрального рынка в Риге. Можно сказать, изучили ценники "под микроскопом", и пришли к неутешительному выводу - они и в правду растут! 

Начнем обход с Мясного павильона. Здесь в начале марта продавцы утверждали, что ценники приходится менять чуть ли не каждую неделю. Через месяц, можно смело сказать - цены растут. Например, кусок говядины, который тогда стоил 9,50 сегодня обойдется уже в 10 евро за кг. Со свининой ситуация похожая: если добротный окорок в марте стоил ровно 5 евро, то в начале апреля он уже прибавил в цене 20 центов до 5,20. По стоимости он уже приближается к шейному карбонату, который нынче стоит 5,50.

Центральный рынок, март 2025
Центральный рынок, апрель 2025

Что касается свинины для шашлыка, то тут пока держится цена в 5 евро за кг, хотя продавцы честно признают, что в ближайшее время и на него цена может "приподняться" из-за повышенного спроса:

"Погода на улице хорошая, люди отдыхают. Много мяса берут на шашлыки, особенного перед выходными. Соскучились за зиму, а тут уже почти лето на дворе," - рассказывает мясник Марис, отмечая, что его клиенты в этом году уже начали шашлычно-дачный сезон раньше обычного.

Но вот кто точно держит марку и не изменяет себе, так это мясо курицы. За месяц цена на него не изменилась ни на цент. Филе стойко держится с ценником в 6,99 за килограмм, крылышки по 3,50, а бедра и ножки стоят по 3,30.

Центральный рынок, апрель 2025

Тем, кто не ест мяса - не легче. Глядя на цены на овощи вообще складывается впечатление, что учувствуешь в какой-то лотерее. Например, помидоры в начале марта можно было купить всего за 1,00-1,50 евро за килограмм, а в первых числах апреля уже стоят 2,00 - 3,50. Чем вызвана такая разница в цене - непонятно, ведь и те и другие привезены из Испании и Польши.

- Да, дешевые закончились. Цена зависит от закупочной на оптовой базе, если есть партия по хорошей цене, то будут подешевле, если нет... Имеем то, что имеем. И так у всех, - пытается объяснить Марина, продавец овощей. И действительно, цены на овощи практически у всех торговцев на рынке в одном ценовом диапазоне.

Центральный рынок, март 2025
Центральный рынок, апрель 2025

И если цены на огурцы и сезонную клубнику остались прежними по сравнению с прошлым месяцем. То вот картофель прямо огорчает - за короткий срок цены на такие сорта клубня как "Сарая", "Лаура" и "Аннушка" выросли разом более чем на 10% с 90 центов до целого евро за килограмм. А ведь многие помнят время, когда картофель был чуть ли не самым дешевым и доступным. Теперь же, он, похоже, постепенно переходит из "хлеба бедняков" в разряд деликатеса.

Центральный рынок, март 2025
Центральный рынок, апрель 2025

В молочном отделе тоже не все так гладко. На первый взгляд кажется, что ничего не изменилось. На молоко, сметану и творог цены остались на прежнем уровне. А вот сыр... Сыр подорожал, причем довольно заметно. Сравнивая ценники начала прошло месяца и первой недели апреля видно, что еще недавно его можно было купить за 8-9 евро, а теперь ценники сменились на 9-10 евро за те же самые сорта. Меньше чем за месяц рост цены составил практически целый евро.

Центральный рынок, март 2025
Центральный рынок, апрель 2025

Вот то что, кажется неизменным на рынке, так это хлеб - за месяц цены нисколько не изменились. Но если взять больший промежуток времени, то и тут можно увидеть медленный, но верный рост цен. Заглянув в архив редакции мы обнаружили фотографию с ценами на хлеб от 5 июня прошлого года. Сравнивая с апрелем этого года, видно что даже такой продукт первой необходимости как хлеб, подорожал по всем позициям на 10-20 центов.

Центральный рынок, июль 2024
Центральный рынок, апрель 2025

Кто-то может возразить: подумаешь, 10-20 центов, что это есть? Но давайте посмотрим на примере условной продуктовой корзины стоимостью в 10 евро. Тут к цене прибавилось 10 центов, там 20, в мясном плюс 50 центов, где-то еще по 5 центов что-то прибавилось... Так незаметно, по чуть-чуть, и через месяц наша условная корзинка вдруг стоит уже не 10 евро, а 11. А если и в следующем месяце повысить цены еще на 10 центов? И так каждый месяц... Не успеешь оглянуться и корзинка уже стоит более 20 евро, хотя в ней ничего не изменилось - продукты и их количество остались прежним, выросла только цена. 

Конечно, в нашем примере цифры весьма условные и не претендуют на глубокое статистическое исследование. Но просто взглянув на изменения цен на Центральном рынке становится очевидно, что они неуклонно растут. К сожалению, зарплаты у многих растут не так быстро, а по сути даже уменьшаются. Ведь через год из-за инфляции уже не получится купить то, что можно приобрести сегодня на 1000 евро. Все еще считаете, что 10 центов к цене это не много?

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