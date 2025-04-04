Начнем обход с Мясного павильона. Здесь в начале марта продавцы утверждали, что ценники приходится менять чуть ли не каждую неделю. Через месяц, можно смело сказать - цены растут. Например, кусок говядины, который тогда стоил 9,50 сегодня обойдется уже в 10 евро за кг. Со свининой ситуация похожая: если добротный окорок в марте стоил ровно 5 евро, то в начале апреля он уже прибавил в цене 20 центов до 5,20. По стоимости он уже приближается к шейному карбонату, который нынче стоит 5,50.

Что касается свинины для шашлыка, то тут пока держится цена в 5 евро за кг, хотя продавцы честно признают, что в ближайшее время и на него цена может "приподняться" из-за повышенного спроса:



"Погода на улице хорошая, люди отдыхают. Много мяса берут на шашлыки, особенного перед выходными. Соскучились за зиму, а тут уже почти лето на дворе," - рассказывает мясник Марис, отмечая, что его клиенты в этом году уже начали шашлычно-дачный сезон раньше обычного.

Но вот кто точно держит марку и не изменяет себе, так это мясо курицы. За месяц цена на него не изменилась ни на цент. Филе стойко держится с ценником в 6,99 за килограмм, крылышки по 3,50, а бедра и ножки стоят по 3,30.

Тем, кто не ест мяса - не легче. Глядя на цены на овощи вообще складывается впечатление, что учувствуешь в какой-то лотерее. Например, помидоры в начале марта можно было купить всего за 1,00-1,50 евро за килограмм, а в первых числах апреля уже стоят 2,00 - 3,50. Чем вызвана такая разница в цене - непонятно, ведь и те и другие привезены из Испании и Польши.

- Да, дешевые закончились. Цена зависит от закупочной на оптовой базе, если есть партия по хорошей цене, то будут подешевле, если нет... Имеем то, что имеем. И так у всех, - пытается объяснить Марина, продавец овощей. И действительно, цены на овощи практически у всех торговцев на рынке в одном ценовом диапазоне.

И если цены на огурцы и сезонную клубнику остались прежними по сравнению с прошлым месяцем. То вот картофель прямо огорчает - за короткий срок цены на такие сорта клубня как "Сарая", "Лаура" и "Аннушка" выросли разом более чем на 10% с 90 центов до целого евро за килограмм. А ведь многие помнят время, когда картофель был чуть ли не самым дешевым и доступным. Теперь же, он, похоже, постепенно переходит из "хлеба бедняков" в разряд деликатеса.

В молочном отделе тоже не все так гладко. На первый взгляд кажется, что ничего не изменилось. На молоко, сметану и творог цены остались на прежнем уровне. А вот сыр... Сыр подорожал, причем довольно заметно. Сравнивая ценники начала прошло месяца и первой недели апреля видно, что еще недавно его можно было купить за 8-9 евро, а теперь ценники сменились на 9-10 евро за те же самые сорта. Меньше чем за месяц рост цены составил практически целый евро.

Вот то что, кажется неизменным на рынке, так это хлеб - за месяц цены нисколько не изменились. Но если взять больший промежуток времени, то и тут можно увидеть медленный, но верный рост цен. Заглянув в архив редакции мы обнаружили фотографию с ценами на хлеб от 5 июня прошлого года. Сравнивая с апрелем этого года, видно что даже такой продукт первой необходимости как хлеб, подорожал по всем позициям на 10-20 центов.

Кто-то может возразить: подумаешь, 10-20 центов, что это есть? Но давайте посмотрим на примере условной продуктовой корзины стоимостью в 10 евро. Тут к цене прибавилось 10 центов, там 20, в мясном плюс 50 центов, где-то еще по 5 центов что-то прибавилось... Так незаметно, по чуть-чуть, и через месяц наша условная корзинка вдруг стоит уже не 10 евро, а 11. А если и в следующем месяце повысить цены еще на 10 центов? И так каждый месяц... Не успеешь оглянуться и корзинка уже стоит более 20 евро, хотя в ней ничего не изменилось - продукты и их количество остались прежним, выросла только цена.

Конечно, в нашем примере цифры весьма условные и не претендуют на глубокое статистическое исследование. Но просто взглянув на изменения цен на Центральном рынке становится очевидно, что они неуклонно растут. К сожалению, зарплаты у многих растут не так быстро, а по сути даже уменьшаются. Ведь через год из-за инфляции уже не получится купить то, что можно приобрести сегодня на 1000 евро. Все еще считаете, что 10 центов к цене это не много?