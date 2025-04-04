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Важно, чтобы мы нашли решение путем переговоров: Силиня о новых торговых тарифах от США

Редакция PRESS 4 апреля, 2025 08:05

Новости Латвии 0 комментариев

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Европейский союз (ЕС) готов решительно реагировать на необоснованные препятствия на пути свободной и справедливой торговли, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня, комментируя новые торговые тарифы, введенные США.

В то же время премьер-министр подчеркнула, что США - ближайший союзник ЕС. "Важно, чтобы мы нашли решение путем переговоров, оставаясь прагматичными", - цитирует Силиню ее советник по коммуникациям Анна Удре.

Глава правительства отмечает, что тарифы, введенные США против ЕС и других партнеров, окажут негативное влияние на мировую экономику.

"За последние восемьдесят лет торговля между Европой и США создала миллионы рабочих мест. Потребители и предприятия как в Европе, так и в США выиграли от этого тесного сотрудничества", - сказала премьер-министр.

Латвия является частью единого рынка ЕС. Еще до объявления тарифов США Силиня провела телефонный разговор с президентом Европейской комиссии, чтобы обсудить подход ЕС к подготовке возможных ответных мер.

"И мы, и Еврокомиссия в настоящее время оцениваем объявленные тарифы. Мы ожидаем, что в ближайшее время Еврокомиссия представит предложения по ответным мерам", - сказала глава правительства Латвии.

В то же время премьер-министр отмечает, что влияние тарифов в настоящее время трудно предсказать. "Важно детально оценить их", - говорит Силиня.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп объявил новые тарифы на импорт из-за границы, в том числе высокие тарифы для Китая и ЕС, важных торговых партнеров США. Президент США объявил, что тарифы в размере 10% вступят в силу 5 апреля, а более высокие тарифы - 9 апреля.

На ЕС распространяются тарифы в размере 20%, и ранее Трамп уже вводил тарифы на импорт стали и алюминия, а также автомобилей и автозапчастей.

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