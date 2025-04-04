NBC: Трампу советуют пока не звонить Путину

Между тем нельзя исключать, что Трамп решит созвониться с российским лидером спонтанно, передает телеканал размышления неназванных источников.

Ранее, 30 марта, Дональд Трамп сообщил журналистам, что намерен провести очередную телефонную беседу с Владимиром Путиным в ближайшие дни, а конкретно - в период с 31 марта по 6 апреля. При этом глава Белого дома подчеркнул, что "очень зол" на президента РФ за его слова о том, что в Украине необходимо ввести внешнее управление, чтобы провести выборы президента, с которым Россия сможет подписать мирный договор.

Визит главы РФПИ Кирилла Дмитриева в США

3 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретился в Вашингтоне с представителями администрации Дональда Трампа.

4 апреля, делясь некоторыми подробностями этих переговоров, Дмитриев указал, что одной из их главных тем было восстановление отношений между Россией и США. В частности, речь шла о сотрудничества стран в экономической и инвестиционной сферах, возвращении американских компаний на российский рынок, а также о совместном освоении Арктики и месторождений редкоземельных металлов, следовало из выступления Дмитриева перед журналистами, которое он перепостил в собственном Telegram-канале.

Как отмечает NBC News, присутствовал ли сам Трамп лично на каком-то этапе этих переговоров, неизвестно. Также глава РФПИ провел встречу в Белом доме с сенаторами-республиканцами: Линдси Грэмом из Южной Каролины и Маркуэйном Маллином из Оклахомы. "Эта группа обсуждала условия окончания войны в Украине и требования Путина к прекращению огня", - передает телеканал слова своих источников.

На сегодняшний день известно о двух подтвержденных телефонных разговорах с начала второго президентского срока Дональда Трампа с Владимиром Путиным: 12 февраля и 18 марта.