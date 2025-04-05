Ваш пол? Честно-честно? Вопрос в поликлинике ввёл латвийца в ступор

«Сегодня я был у врача, и в электронной киоске нужно измерить свое давление, температуру, вес и т. д. и ответить на вопросы... В том числе: ваш пол, указанный в момент рождениия... Что за хрень? Я не знаю, кем я был при рождении, но сейчас у меня кое-что болтается между ног - правое против левого», - пишет Гунтис в Facebook.

Комментарии:

Андрис: Теперь нельзя напрямую спрашивать о поле, так что вот такая альтернатива.

Нормундс: Я не могу понять... первоапрельская шутка такая?

Элвис: Да, мир сходит с ума.