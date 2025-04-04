Родственница пациента предстанет перед судом за нападение на врача

В обвинительном заключении указано, что в конце 2023 года в кабинете врача больницы «Гайльэзерс» обвиняемая в порыве гнева умышленно нанесла не менее десяти ударов врачу после того, как врач при исполнении своих профессиональных обязанностей сообщила ей о состоянии здоровья ее мужа. Обвиняемая причинила врачу легкие телесные повреждения.

Прокуратура отмечает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его виновность в совершении уголовного преступления не будет установлена ​​в порядке, установленном Уголовно-процессуальным законом.

Как сообщалось, в ноябре 2023 года Государственная полиция возбудила по данному факту дело об административном правонарушении. В отношении потерпевшей была назначена экспертиза. После нападения ее госпитализировали.

Позднее врач RAKUS потребовала 8000 евро в качестве компенсации за причиненный ущерб, а также переквалификацию дела о нападении из административного производства в уголовное.

Супруга не согласилась с решением врачебного консилиума относительно смерти мозга её мужа, сообщили тогда представители Восточной больницы. После длительных реанимационных мероприятий пациент был доставлен в медицинское учреждение. В больнице пояснили, что его лечение продолжали, проведены все диагностические обследования и медицинские консультации, требуемые нормативно-правовой базой, включая констатацию смерти мозга.

Проявляя агрессивное несогласие с данным решением врачебного консилиума, родственники пациента разными способами нарушали работу отделения интенсивной терапии, а в конце концов одна из них напала на врача, пояснили в больнице.

