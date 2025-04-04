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Страны ОПЕК+ объявили о рекордном увеличении добычи нефти

© Deutsche Welle 4 апреля, 2025 13:15

Новости Латвии 0 комментариев

Ключевые члены ОПЕК+ увеличат добычу нефти на рекордную величину за последние пять лет. На этом фоне цена нефти Brent уже рухнула ниже 70 долларов за баррель.

На фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа восемь стран картеля ОПЕК+, куда входят 23 государства-экспортера нефти, включая Россию, в четверг, 3 апреля, объявили о намерении резко ускорить темпы наращивания добычи нефти. С мая ключевые члены ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия, Россия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Ирак, увеличат поставки на 411 тысяч баррелей в сутки - рекордную величину с 2020 года.

До сих пор планировалось, что на рынок будет ежесуточно добавляться лишь 138 тысяч - то есть в три раза меньше. В общей сложности рост добычи должен составить 2,2 млн баррелей в день - величину, сопоставимую с производством нефти в таких странах, как Норвегия (2 млн баррелей в сутки), Мексика или Казахстан (по 1,9 млн).

ОПЕК напомнила, что это постоянное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющихся условий, а гибкость позволит странам-участницам ускорить компенсацию ранее недосокращенных объемов.

Следующая встреча восьми стран запланирована на 5 мая, на ней будут обсуждаться квоты на добычу с июня - участники намерены ежемесячно пересматривать рыночные условия, соблюдение сделки и компенсации. Согласно новому плану, квота России в мае составит 9,083 млн б/с, Саудовской Аравии - 9,2 млн б/с.

Обвал нефтяных котировок

Потоки новой нефти на рынок, которые хлынут в ближайший месяц, обвалили нефтяные котировки, по которым уже ударили тарифы администрации Трампа. Фьючерсы на сорт Brent в Лондоне в моменте падали более чем на 5 процентов и опускались ниже 70 долларов за баррель.

"Рынки уже опасаются глобальной рецессии из-за "тарифного цунами" от Трампа, а дополнительные баррели в этих условиях могут спровоцировать "идеальный шторм", отметил глава исследований Onyx Commodities Хари Чилингириан.

Мировой рынок нефти, от которого зависит почти половина экспортных доходов экономики РФ, находится под угрозой продолжительного периода низких цен, предупреждал в феврале Центробанк России в закрытом докладе для правительства. По мнению ЦБ, к обвалу нефтяных котировок могут привести планы наращивания добычи странами ОПЕК и США, а масштаб кризиса на рынке может оказаться сопоставимым с кризисом второй половины 1980-х годов, который предшествовал краху Советского союза.

Тогда Саудовская Аравия втрое увеличила производство нефти, в результате цены рухнули с рекордных на тот момент 30 долларов за баррель до 10-15 долларов. Это вызвало острый валютный кризис в СССР, который через шесть лет довел его до фактического банкротства.

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