Только держитесь от него подальше: полиция просит помощи в розыске

В целях безопасности полиция призывает жителей не приближаться к мужчине самостоятельно, а немедленно вызвать сотрудников правоохранительных органов.

Мужчина покинул свое место жительства в Риге 5 апреля и сообщил родственникам, что направляется в больницу, где оставил личные вещи. Мужчина не вернулся домой и не взял с собой мобильный телефон.

Рост 1,70 метра, среднего телосложения. На большом пальце правой руки вытатуирована буква. Одет в синие джинсы, черные кроссовки, красный свитер с изображением лося и черную толстовку с капюшоном.

Полиция просит всех, у кого есть информация о возможном местонахождении мужчины, позвонить по номеру 112.