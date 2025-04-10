Марафон по превышению скорости: 424 нарушителя за одни сутки!

Число наказаний за превышение скорости выше обычного. По данным, регулярно собираемым агентством LETA, количество нарушителей скоростного режима колеблется ежедневно — на него существенно влияют погодные условия, состояние дорожного покрытия и интенсивность движения. Обычно в день ловят около 150–250 нарушителей.

В среду в Латвии зарегистрировано 120 дорожно-транспортных происшествий, в шести авариях пострадали семь человек. Среди пострадавших — один велосипедист.

За сутки выявлено 701 административное правонарушение в сфере дорожного движения, большая часть из которых связана с несоблюдением скоростного режима, а шесть — с агрессивным вождением.

Пятеро водителей были пойманы за вождением в состоянии алкогольного опьянения, и для четверых из них это повлекло уголовную ответственность, что означает, что концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе превысила 1,5 промилле или лицо управляло транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без прав, или управляло транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что стало причиной ДТП с пострадавшими.