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Политолог называет тарифы Трампа краткосрочным шоком (3)

© LETA 3 апреля, 2025 13:00

Новости Латвии 3 комментариев

Новые таможенные пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом, скорее всего, являются краткосрочным шоком, считает профессор кафедры политологии Латвийского университета Жанета Озолиня.

В интервью Латвийскому радио, отвечая на вопрос о вышеупомянутом заявлении Трампа, Озолиня отметила, что она политолог, а не экономист, но, следя за политическими событиями в мире, можно сделать вывод, что после всех крупных потрясений ситуация стабилизируется.

«Оценивается ухудшение или улучшение ситуации в той или иной стране, а также рассматриваются долгосрочные последствия. Потому что я думаю, что в краткосрочной перспективе — да, мы будем сталкиваться с разными неприятными ситуациями, но в долгосрочной перспективе ситуация нормализуется», — сказал политолог, отметив, что лидеры Евросоюза ранее заявляли, что готовятся к такому шагу США.

Озолиня признала, что объявление Трампом новых пошлин формально можно считать объявлением торговой войны всему миру, как многие уже назвали. Она добавила, что все это нельзя рассматривать изолированно от более широкого геополитического контекста, где разные страны борются за свое место на Земле.

Как сообщалось, в среду Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт товаров из зарубежных стран, включая некоторых близких торговых партнеров США.

Выступая в Розовом саду Белого дома на фоне американских флагов, Трамп объявил о введении высоких пошлин для важных торговых партнеров США — Китая и Европейского союза (ЕС). Трамп назвал день, когда он объявил о введении новых пошлин, «Днем освобождения».

Во время выступления Трампа доллар США упал на 1% по отношению к евро, а также упал по отношению к другим основным валютам.

«Десятилетиями нашу страну грабили и насиловали близкие и далекие страны, как друзья, так и враги», — заявил Трамп.

Трамп приберег некоторые из самых тяжелых ударов для «стран, которые плохо к нам относятся», включая введение пошлин в размере 49% на товары из Камбоджи, 47% на Мадагаскар, 48% на Лаос, 46% на Вьетнам, 44% на Мьянму, 37% на Бангладеш и Сербию, 36% на Таиланд, 34% на Китай, 32% на Индонезию и Тайвань, 31% на Швейцарию, 30% на Южную Африку, 29% на Пакистан, 28% на Тунис, 27% на Казахстан, 26% на Индию, 25% на Южную Корею, 24% на Японию и Малайзию, 21% на Кот-д'Ивуар, 20% на товары из ЕС и Иордании, 18% на Никарагуа, 17% на Филиппины и Израиль и 15% на товары из Норвегии.

Однако 78-летний Трамп заявил, что он был «очень любезен» и в основном ввел лишь половину тарифов, которые эти страны ввели на экспорт США.

Он заявил, что в отношении других стран, включая Великобританию, будет введен «базовый» тариф в размере 10%.

Трамп объявил, что 10-процентный тариф вступит в силу 5 апреля, а более высокие тарифы — 9 апреля.

Приглашенные члены правительства и промышленные рабочие с энтузиазмом отреагировали на заявление Трампа о том, что эти пошлины «снова сделают Америку богатой».

«Это День освобождения», — сказал Трамп, добавив, что этот день «навсегда запомнится как день возрождения американской промышленности, день, когда была возвращена американская судьба».

25-процентная пошлина на иномарки, объявленная Трампом на прошлой неделе, вступит в силу в четверг.

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