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В связи со снегопадом в Риге объявлено желтое предупреждение

© LETA 16 февраля, 2025 10:51

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LETA

Снегопад в Риге будет длиться и после полудня, о чем свидетельствует желтое предупреждение, объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии.

Синоптики информируют, что с 11:00 до 14:00, пока будет длиться снегопад, в столице высота снежного покрова вырастет до 5 см.

Снегопад может препятствовать движению транспорта и пешеходов. Видимость во время снегопада и метели ухудшится.

В отдельных районах из-за обильного снега и мокрого снега могут ломаться ветви деревьев, возможны повреждения линий электропередачи.

Все участники дорожного движения должны быть особенно внимательны - и пешеходы, и велосипедисты, и автомобилисты.

По информации VSIA Latvijas valsts ceļi, дорожные условия на главных и региональных автодорогах страны по сравнению с ранним утром в восточной части Латвии улучшились, а в центре и на западе страны большинство шоссе по-прежнему покрыты снегом - они остаются скользкими.

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