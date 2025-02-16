В связи со снегопадом в Риге объявлено желтое предупреждение

Синоптики информируют, что с 11:00 до 14:00, пока будет длиться снегопад, в столице высота снежного покрова вырастет до 5 см.

Снегопад может препятствовать движению транспорта и пешеходов. Видимость во время снегопада и метели ухудшится.

В отдельных районах из-за обильного снега и мокрого снега могут ломаться ветви деревьев, возможны повреждения линий электропередачи.

Все участники дорожного движения должны быть особенно внимательны - и пешеходы, и велосипедисты, и автомобилисты.

По информации VSIA Latvijas valsts ceļi, дорожные условия на главных и региональных автодорогах страны по сравнению с ранним утром в восточной части Латвии улучшились, а в центре и на западе страны большинство шоссе по-прежнему покрыты снегом - они остаются скользкими.