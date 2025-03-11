В практический экзамен на права в CSDD вводится новое задание: что должен знать и уметь водитель?

В дирекции пояснили, что новый порядок не изменяет существующую процедуру сдачи экзамена, но предусматривает, что на завершающем этапе экзаменатор задаст небольшой маршрут длиной около пяти минут, который кандидат должен будет проехать, ориентируясь по навигации.

При этом представители CSDD подчеркнули, что экзамен по вождению должен соответствовать реальным условиям дорожного движения. Учитывая, что водители всё чаще используют навигационные устройства в повседневной жизни, было решено заменить часть экзамена, в которой кандидат должен был ехать без указаний экзаменатора, на задание с использованием навигационной системы.

Такой этап будет включён в экзамен, чтобы проверить способность нового водителя распределять внимание и безопасно управлять транспортным средством, следуя указаниям навигатора.

Дирекция также добавила, что использование навигационных устройств в экзамене уже практикуется во многих странах Европейского Союза, таких как Германия, Швеция, Нидерланды и других.