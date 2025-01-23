В Лиепае почти в два раза повысили пособие на новорожденных

Согласно поправкам к обязательным правилам Лиепайской думы «Обязательные правила о предоставлении Лиепайской думой дополнительной социальной помощи и пособий по добровольным инициативам», пособие на новорожденного в Лиепае с этого года составит 500 евро на одного ребенка, а на двойни - 500 евро на каждого ребенка, тогда как раньше на каждого ребенка приходилось только по 350 евро. Если за одни роды родится трое и более детей, родители получат по 1 500 евро на каждого ребенка.

Во время общественных консультаций граждане также предложили распространить пособие на новорожденных на приемные семьи. Муниципалитет принял это предложение к сведению и добавил в правила условие, согласно которому лицо, усыновившее или взявшее под опеку ребенка в возрасте до одного года, также имеет право на пособие на новорожденного.

Пособие на новорожденного также полагается одному из представителей приемной семьи или специализированной приемной семьи, в которую был помещен ребенок в возрасте до одного года.

Размер пособия на новорожденного был увеличен в соответствии с ростом среднего уровня потребительских цен.