В Латвии почти собрали подписи за выходные на время месячных; соцсети спорят

Надо сказать, что народ подписывается под этой инициативной гораздо активнее, чем под предложением о том, чтобы Латвия осталась в Оттавской конвенции о неиспользловании пехотных мин. На данный момент собрано более 9378 подписей из необходимых 10 000.

Напомним, что авторы инициативы предлагают внести поправки в Трудовое законодательство, чтобы обеспечить работникам возможность получать дополнительные дни отдыха по своему выбору и необходимости.

В заявлении инициативы говорится: «Работодатель будет обязан предоставлять эти выходные дни, сохраняя средний заработок работника за этот период, аналогично тому, как это делается в случае больничных. Использование этих выходных можно было бы фиксировать в системе учета рабочего времени специальной отметкой – «менструальный отпуск». Такая система уже действует в нескольких странах, и ее также можно адаптировать к латвийскому законодательству, не перегружая административные ресурсы».

Обсуждение этого вопроса ведется и в социальных сетях.

«Я не совсем разбираюсь в этом вопросе, поэтому просто для ясности — все ли женщины становятся нетрудоспособными во время менструации? И как это работало до сих пор, при таком количестве женщин на руководящих и очень ответственных должностях», — задал вопрос детский и юношеский психотерапевт Нил Сакс-Константинов.

Пользовательница «X» Сармите делится своим опытом преодоления боли. Зане Радзобе также высказывает мнение, что менструальные боли могут доводить почти до обоморока.

«До того, как у меня появились дети, у меня были очень болезненные месячные. Помню, как-то раз, когда я ехала на работу в Сейм в маршрутке, я поняла, что не смогу. Я вышла у Кафедрального собора и легла на заснеженную скамейку, потому что прохлада облегчала боль. Когда стало немного легче, поехала обратно в Плявниеки».

«Ну, после нескольких обмороков в общественных местах вы учитесь как-то стоять на ногах. Но горы обезболивающих определенно добавят вашей печени проблем на десятилетия».

Другие женщины, делясь своим опытом, также отмечают боль в первый день.

Другие указывают на хаос, который может возникнуть, если такая инициатива будет поддержана.

«Отлично! Сначала мы хотим быть равными, мы хотим быть в советах директоров компаний, мы хотим гендерных квот повсюду, но мы также хотим быть особенными в особые дни. Я могу представить себе хаос, который начнется в школах и детских садах, в магазинах и больницах, во всех сферах, где сейчас работают женщины в подавляющем большинстве.»

«Предлагаю выплачивать алкоголикам компенсацию за время похмелья. Алкоголизм — это болезнь. Нормально отоспался, медленно пришел в себя и вернулся к работе!»