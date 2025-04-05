В Латвии хотят восстановить торфяные болота; кто и зачем?

Одно из таких болот, в частности, расположено в Медемциемсе.

«Эти территории, особенно с открытыми торфяниками, по-прежнему являются достаточно интенсивным источником выбросов. Климатические или парниковые выбросы газов оказывают неблагоприятное воздействие на климат, неблагоприятные явления или процессы», — сказал член правления Rīgas Meži Янис Германис.

Летом, когда сухо, сюда часто приезжают люди на мотоциклах. Именно это — одна из причин частых пожаров: искры из выхлопной трубы попадают на почву, которая очень легко загорается.

«Зачастую на их тушение уходит несколько недель. Для этого приходится прибегать к помощи Национальных вооружённых сил и вертолётов. Наличие этих пожаров так близко к Риге определённо не на пользу качеству воздуха», — сказал Янис Германис.

Ещё одна причина, почему болота стоит восстанавливать, — биоразнообразие: когда-то это были уникальные экосистемы.

«Болото похоже на губку. Оно хорошо удерживает воду, это означает, что влага должна оставаться внутри него. Если повысить уровень воды, это дает возможность укорениться характерной растительности, в основном — это мох сфагнум, который медленно разлагается, образуя торф», — добавил член правления Rīgas Meži.

Чтобы вернуть болота, придётся перекрыть старые канавы, прорытые для осушения территории. Проект уже поддержал Европейский инвестиционный банк, выделив на него 3,6 млн евро.