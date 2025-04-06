Семья Элиты проживает на ул. Лайпу в Старой Риге. В ее семье двое детей, из них двое тяжело больны, из-за чего нужно подъезжать к дому на автомашине в любое время суток. Уже два года Элита борется с органами власти, чтобы получить разрешение на это. Увы, ее не слышат.

Старый город семья выбрала на жительство потому, что только в центре Риги родители могут возить и здорового ребенка в школу, и двоих больных детей на реабилитацию.

"Дети никогда не будут ходить. Им всегда будет необходимо это механическое транспортное средство, чтобы я могла подвезти детей к дому. Одному из них 9 лет, второму 12. Они не могут на коляске передвигаться по булыжной мостовой, и одновременно я не могу никуда доставить двоих детей без механического транспортного средства. Со мной всегда должен быть ассистент, чтобы сделать это", - рассказывает Элина.

В зоне, где установлен соответствующий знак, ограничен проезд на автомобиле, кроме рабочих дней с 6 до 12 часов и выходных дней с 6 до 14 часов.

У семьи Элиты имеется разрешение пользоваться парковкой для инвалидов. До конца 2022 года оно позволяло без проблем подъезжать к их дому. С 2023 года полиция начала за это штрафовать. 55 евро штрафа и 3 штрафных очка.

Элита возит детей на реабилитацию каждый день - они ее проходят по определенной программе. "Я не могу выбирать время. Я должна приезжать, когда у них это время свободно, мы подстраиваемся под их время", - поясняет она.

Ближайшие стоянки - на углу ул. Зиргу и Мейстару, но они чаще всего заняты. Чтобы получить разрешение на свободный въезд к себе во двор и выезд оттуда, Элита обращалась во все возможные институции - начиная с консультаций по справочным телефонам в разных думских департаментах и кончая визитом к руководству Рижской думы.

"Ответы были таковы: исключений не предусмотрено. Есть другие исключительные случаи - доставка товаров, автобусы для туристов, еще некоторые, а человек, который здесь живет и сам не может передвигаться, к собственному жилью подъехать не может", - описывает свою эпопею Элита.

С тех пор, как нарушения ПДД фиксируют камеры наблюдения, Элита официально получила три штрафа и три штрафных очка, которые не были аннулированы после обращения в муниципальную полицию.

У Элиты имеется заключение омбудсмена, которое гласит, что конкретная ситуация по отношению к лицам с инвалидностью является дискриминирующей.

В бюро омбудсмена, впрочем, заявили, что у Рижской думы действительно нет юридических возможностей выдать нужное разрешение, поэтому бюро поручило Минсообщения в течение полугода внести изменения в ПДД и Закон о дорожном движении.

"Мяч сейчас у Минсообщения, [ждем], когда они разработают. Рекомендованный срок еще не наступил. Он наступит в середине мая. Так что им дано время, за которое они могут это сделать. Мы получили подтверждение, что они сделают это", - сообщила руководитель отдела коммуникации и международного сотрудничества Бюро омбудсмена Рута Силиня.

Однако решение семье Элиты нужно было еще вчера и нужно сегодня. Что же ей делать, пока в министерстве меняют законы?

Министерство, от которого ждут действий Рижская дума и Бюро омбудсмена, заявило, в свою очередь, что одним из быстрых решений со стороны самоуправления могло бы быть изменение организации уличного движения в этом месте.

Но Рижская дума к этому не готова - как утверждают в самоуправлении, улицы в этом месте слишком узкие, чтобы там можно было ездить любому транспорту без исключений.

Ответа на вопрос, что делать Элите, пока нормативные акты не изменились, нет и у Бюро омбудсмена.

"Это звучит очень цинично и очень бюрократически, но все же мы в правовом государстве. К счастью, наконец этот "поезд тронулся. До нас дошли сведения, что Рижская дума в курсе этой информации и пыталась искать долгосрочное решение. На данный момент хотя бы кажется, что решение продвинулось вперед", - заявила Силиня.

Когда Минсообщения завершит, как оно утверждает, сложную комплексную работу по внесению изменений в правовые акты, пока неизвестно.