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В клубнике и чернике кишечной палочки не обнаружено — ешьте смело, но мойте ягоды

© Lsm.lv 5 апреля, 2025 11:37

Новости Латвии 0 комментариев

Фото Press.lv

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС), по своей инициативе проверившая клубнику и чернику из супермаркетов, не получила подтверждения, что ягоды виноваты в заболеваниях, вызванных E. coli. Однако известия об инфицировании и проверках примерно на неделю вызвали сокращение объема продаж этой продукции. Впрочем, по утверждению торговцев, скидки на ягоды с этим не связаны, сообщает LSM.lv.

Образцы ягод были взяты после того, когда версию о возможном наличии инфекции в клубнике высказали родители заболевших детей.

Корреспонденты ЛТВ провели опрос продавцов, торгующих клубникой, и выяснили следующее.

Оксана признала, что торговцы сами не знали, есть инфекция или нет, но сказала, что покупатели этим интересовались. После того, как распространилась информация о кишечной палочке, ягоды "кто-то покупает, кто-то - нет". На вопрос, привело ли это к снижению цен, она ответила: "Они и без того ниже, чем хотелось бы".

Эгита, в свою очередь, рассказала, что "с каждого стола брали ягоды на проверку, буквально с каждого, все результаты отрицательные. Все в порядке".

Раньше ягодами торговали примерно за пять евро коробочка, сейчас на рынке она стоит три евро с небольшим или даже еще дешевле. Так удается их продать.

По наблюдениям Эдгара, "была первая волна, когда прошла эта новость, конечно, это просело. Сразу оборот стал меньше. Я всем говорю, чтобы думали своей головой. Сразу не надо слушать, будто первое, что вам сказали, и есть правда. Я говорю - по всей Риге есть эта клубника. Тогда бы все болели. А теперь пустили информацию, что все в порядке - и сейчас идет просто на ура".

По оценке Татьяны, люди все равно покупали клубнику - "они не верят всему, что пишут в газетах. Все равно! И клубнику, и овощи все покупают. Каждый день. Понемногу, но покупают".

Тем временем поставщики ягод за кадром признают, что объемы торговли сократились.

Редакция программы "Панорама" на ЛТВ в пятницу связалась с несколькими предприятиями, специализирующимися на торговле и поставке фруктов и ягод.

Представители предприятий отказались прокомментировать ситуацию на камеру, но подтвердили, что объемы продаж ягод значительно упали.

Скидки на клубнику и чернику сейчас есть и в крупных торговых сетях. Ягоды можно купить за полцены или даже дешевле, но с информацией об инфекции, как утверждается, это не связано.

"На прошлой неделе мы наблюдали минимальное снижение показателей по продажам - менее чем на 5%. В то же время мы видим, что покупатели стали предпочитать другие фрукты. Скидки - регулярный процесс в магазинах Rimi, в данном случае это просто совпадение", - заявляет представитель SIA Rimi Latvija Инга Бите.

Руководитель по коммуникации SIA Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле сообщила, что "в отдельных случаях имеет место дополнительное снижение цен по акциям, причины которого могут быть разными. Например, в магазине слишком много остатков, надо сократить их количество. Тогда мы еще раз уценяем этот продукт. Пока коллеги работают над анализом ситуации в целом. Еще слишком рано судить о том, повлияло ли это на текущую ситуацию, мне трудно сказать".

Сейчас, когда официально подтвердилось, что ягоды можно употреблять в пищу, не опасаясь за свое здоровье, интерес у людей снова растет. Но все равно надо помнить, что ягоды и фрукты с рынка и из магазина нужно мыть перед едой.

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