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В Эстонии уже планируют закупку поездов для Rail Baltica; пока речь идет только о региональном маршруте

tv3.lv 3 мая, 2025 12:23

Бизнес 0 комментариев

Elron готовит закупку поездов. Есть надежда, что уже этим летом эстонское правительство даст зеленый свет приобретению поездов для регионального маршрута трассы Rail Baltica. Однако до сих пор неясно, как будет функционировать трасса Rail Baltica в Латвии и повезут ли эстонские поезда пассажиров в Ригу, сообщает TV3 Ziņas со ссылкой на эстонское общественное СМИ - EER.

На маршруте Rail Baltica рельсы пока еще не проложены. Однако эксперты из стран Балтии уже предупредили, что закупка поездов может занять восемь лет.

Исполнительный директор эстонского предприятия по перевозке пассажиров Elron считает, что действовать надо заблаговременно. Предполагается - если в нынешнем году закупка поездов начнется, то уже в 2029-м их можно будет начать тестировать на путях Rail Baltica. Ранее уже многократно сообщалось, что основная трасса должна быть готова к 2030 году.

Глава Elron Лаури Бетлем уже обсуждал закупку поездов с коллегами в Литве и Латвии. Обдумывалось совместно закупить похожие поезда. Эстония изначально планирует приобрести пять поездов для регионального маршрута, они могут стоить 60-75 млн евро. Закупка предполагается за счет средств госбюджета Эстонии, но будут искать также финансовую поддержку от Евросоюза.

Эти поезда будут курсировать в основном по маршрутам между Таллином, Пярну и деревней Икла, расположенной вблизи границы Эстонии с Латвией, однако допускается, что они все же пересекут эстонскую границу и пойдут до Риги.

"Мы подсчитали, что благодаря этим пяти поездам было бы возможно обеспечить сообщение до Пярну раз в час, а до Риги - раз в два часа", - сказал Бетлем.

Бывший министр инфраструктуры Эстонии Владимир Свет подтвердил, что велись переговоры с латвийскими коллегами, которые заинтересованы в расширении сети Elron и на Северную Латвию. "Нет смысла скрывать, что такие переговоры с латвийскими коллегами действительно состоялись. Не могу сказать, какова у них ситуация в данный момент, но сами латыши проявили известный интерес к тому, что Elron мог бы вести деятельность и на севере Латвии либо эстонские поезда можно было бы сдать в аренду Латвийской железной дороге", - сказал Свет.

В Эстонии, впрочем, сильны опасения в связи с тем, что в Латвии информация о проекте Rail Baltica неясна. Нет ни решений о финансировании, ни самого проекта строительства. А тем временем в Эстонии сооружение трассы (первый этап проекта) продолжается по запланированному графику.

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