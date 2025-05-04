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Пабрикс мечтает об АЭС: «Могли бы построить вместе с эстонцами» (2)

Редакция PRESS 4 мая, 2025 11:49

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TV24

Экс-министр обороны Артис Пабрикс ретвитнул пост датского физика-ядерщика Йенса Кристиансена, в котором говорится об АЭС Олкилуото в Финляндии - она за год вырабатывает больше энергии, чем все ветряки Дании, вместе взятые. "У нас есть решения. Внедряйте их", - пишет Кристиансен.

По этому поводу Пабрикс высказался следующим образом: "Если не можем сами, хотя бы вместе с эстонцами можно было бы построить одну современную небольшую АЭС. Но отрицать и не делать ведь намного легче..."

А вот как откликаются на его пост:

- ОК, но какой в этом смысл, если в данный момент мы в состоянии себя обеспечить при тех мощностях, что есть?

- Если государство подходит к делам стратегически, как должно быть, то аналитические прогнозы показывают непрерывный рост спроса на электроэнергию. Значит, сегодня надо работать на этот прогнозируемый спрос, который будет лет через пять-десять.

- Не подходит стратегически. Ты число родившихся детей видел?

- Не, ну ясно, что человек от розетки не питается. Посмотри, сколько людей родилось в этом году. Некому будет предприятия и гаджеты эксплуатировать, когда АЭС построят.

- Рельсы не могут построить, где уж там АЭС.

- Успокойтесь!!! В Латвии не было и не будет политиков, способных начать нечто подобное.

- Мы не можем построить даже железную дорогу. Об АЭС через 100 лет сможем только мечтать в этом государстве инвалидов и импотентов.

- Что мы можем? "Латвэнерго" будет продвигать водородные проекты! А что делать, просирание денег на ветер и солнце надо как-то обосновать!

- Полностью поддерживаю, но не рядом с моим домом. Рядом со своим разрешишь?

 

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Комментарии (2) 160 реакций
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