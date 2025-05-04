Число посетителей Русского театра все же было меньше, чем планировалось - вместо 78 тысяч 630 зрителей их было всего 66 045. Доходы от продажи билетов тоже были меньше ожидаемых, и достигли 1 миллиона 40 тысяч 487 евро - на 147 тысяч меньше, чем годом ранее. Хотя это и не рекордное число, это все еще приличный результат, говорится в отчете театра о хозяйственной деятельности.

"На самом деле неправильно говорить, что театр не выполнил план. Хотя так действительно написано в годовом отчете. Но только потому, что мы изначально поставили очень высокую планку. Если посмотреть статистику последних лет, в прошлом году у нас по-прежнему был один из лучших показателей по продажам билетов, за что мы благодарны своим зрителям", - комментирует ситуацию директор театра Анне Лии Пяйв.

В документе говорится также, что в начале финансового года не было возможности предусмотреть, что из-за перехода на образование на эстонском языке некоторые русские школы существенно сократят посещения театра. Тот факт, что учащиеся русскоязычных школ стали реже ходить в Русский театр, называют главной причиной снижения посещаемости. "В связи с переходом на образование на эстонском языке они теперь предпочитают театры на эстонском", - говорится в отчете.

"В начале сентября это падение было очень заметно, но потом ситуация стабилизировалась", - говорит Пяйв. В то же время она считает: это правильно, что теперь русскоязычные дети начали ходить в другие эстонские театры.

"Но вы не должны забывать о своих корнях, и вам нужно ознакомиться с тем, что происходит на сцене Русского театра. У нас помимо прочего есть спектакли эстонской классики на русском языке, а для малышей мы играем на двух языках - русском и эстонском", - рассказывает директор театра.

В прошлом году наибольшие доходы театру принесли спектакли "Три Бабы-Яги и Новый год", "Фигаро", "Обыкновенное чудо", "Мастер и Маргарита", "Безымянная звезда" и "Детективная комедия, или Несчастный случай".

Средняя цена билета в театр в прошлом году увеличилась на 50 центов - от 16,00 до 16,50 евро.

(Иллюстративное фото.)