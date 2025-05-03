Доступен для тестирования прототип нового портала E-veselība; жителей просят активно участвовать

Прототип нового портала доступен на сайте teste.lv. Это своего рода черновик, позволяющий увидеть и протестировать общую структуру портала, его функциональность и дизайн до того, как будет начата его разработка. Если она пройдет без осложнений, то новая версия портала станет доступной населению уже в начале следующего года. Там будет предложен ряд новых услуг, в том числе э-направление и единая запись, а также туда постепенно перейдут все услуги, уже доступные через E-veselība.

Как обещают в центре, новый портал будет удобно использовать в телефонах и других смарт-устройствах. Там будет доступна индивидуализированная информация о записи к врачам, рецептах лекарств, профилактических проверках и других мероприятиях, связанных с профилактикой и лечением.

Чтобы способствовать вовлечению общества, с декабря прошлого года на сайте teste.lv стал доступен для просмотра и тестирования прототип нового портала. Там также можно (и нужно) оставить отзыв о своих впечатлениях. Для удобства тестирования пользователям рекомендуют скачать мобильное приложение Figma.

Доступ к тестированию открыт с декабря прошлого года, за пять месяцев прототип просмотрен около 8000 раз, получено более 40 отзывов от населения. Все они анализируются и учитываются при разработке нового портала.

Член правления ЛЦЦЗ Юрис Гайкис заметил, что на данный момент благодаря отзывам от населения была выявлена необходимость во многих существенных улучшениях.

Центр призывает население активно участвовать в тестировании прототипа планируемого нового портала, чтобы конечный продукт стал как можно ближе и понятнее пользователям.