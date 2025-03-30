Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 30. Марта Завтра: Igmars, Ilgmars, Nanija
Доступность

В детской больнице все еще лечатся 19 детей с инфекцией, вызванной кишечной палочкой

© LETA 30 марта, 2025 14:17

Новости Латвии 0 комментариев

Об этом агентству LETA сообщила специалист по коммуникации детской больницы Илзе Олштейна.

Ситуация в больнице по-прежнему переменчива: есть дети, которых принимают в отделение с подтвержденной инфекцией, а есть и те, которых выписывают и они продолжают лечиться дома, пояснила Олштейна.

Вечером в субботу, 29 марта, в инфекционном отделении детской больницы лечились 18 детей, один был в отделении интенсивной терапии.

Олштейна подчеркивает, что в детскую больницу обращаются многие взволнованные родители, чьи дети конктактировали с госпитализированными пациентами, у которых инфекция кишечной палочкой подтвердилась.

Представитель больницы поясняет: если установлено, что ребенок является контактным лицом по отношению к другому ребенку, у которого подтвердилась инфекция, вызванная кишечной палочкой, вырабатывающей шигатоксин, Центр профилактики и контроля заболеваний уже связался с учебным заведением, которое информировало родителей и дало рекомендации, как действовать. В дальнейшем по поводу этой ситуации нужно консультироваться у своего семейного врача - семейные врачи проинформированы о том, что и как должна делать вся семья.

Важно наблюдать за состоянием здоровья ребенка. Если у него появятся жалобы или станет заметно ухудшение здоровья, нужно отправиться в отделение неотложной помощи ближайшей больницы или позвонить по номеру 112.

Если родители обращаются в центр неотложной медицины детской больницы, так как есть подозрения, что в фекалиях ребенка имеется примесь крови, желательно их сфотографировать и предъявить фото по прибытии в больницу.

Олштейна подчеркивает, что детская больница не дает контактным лицам информацию о времени карантина и о том, идти ребенку в детсад или нет - это решает семейный врач.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 21 реакций
Комментарии (0) 21 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Исследование: в обществе есть интерес к медийному контенту на русском языке

Важно 17:38

Важно 0 комментариев

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного по заказу Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ, NEPLP).

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного по заказу Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ, NEPLP).

Читать
Загрузка

«Рижские микрорайоны превращаются в парковки!» Столичная жительница возмущена

Важно 16:57

Важно 0 комментариев

Дворы многоквартирных домов битком забиты автомашинами, потому что в наши дни становится нормой, что в семье имеется минимум два автомобиля, пишет Tautaruna.nra.lv.

Дворы многоквартирных домов битком забиты автомашинами, потому что в наши дни становится нормой, что в семье имеется минимум два автомобиля, пишет Tautaruna.nra.lv.

Читать

Апрель начнется с теплой погоды, но в конце следующей недели еще возможен снег

Важно 15:50

Важно 0 комментариев

Уходящая неделя завершилась совершенно весенней погодой, а в субботу, 29 марта, на пяти метеостанциях были побиты рекорды тепла для этого дня, еще на одной наблюдательной станции рекорд был повторен.

Уходящая неделя завершилась совершенно весенней погодой, а в субботу, 29 марта, на пяти метеостанциях были побиты рекорды тепла для этого дня, еще на одной наблюдательной станции рекорд был повторен.

Читать

С 1 апреля на рынках грядут перемены: нужно обеспечить возможность заплатить картой — правда, не везде

Важно 15:36

Важно 0 комментариев

С 1 апреля вступают в силу поправки к закону "О налогах и пошлинах", согласно которым в местах торговли и оказания услуг обязательно нужно обеспечить клиенту возможность заплатить по безналичному расчету, то есть банковской картой. Впрочем, это касается лишь тех мест, где оборот за прошлый год превысил 50 тыс. евро. Портал Jauns.lv выяснял, в каких местах впредь обязательно должны быть POS-терминалы.

С 1 апреля вступают в силу поправки к закону "О налогах и пошлинах", согласно которым в местах торговли и оказания услуг обязательно нужно обеспечить клиенту возможность заплатить по безналичному расчету, то есть банковской картой. Впрочем, это касается лишь тех мест, где оборот за прошлый год превысил 50 тыс. евро. Портал Jauns.lv выяснял, в каких местах впредь обязательно должны быть POS-терминалы.

Читать

За зиму Риге удалось сэкономить 4,6 миллиона евро за счет содержания улиц; куда пойдут эти деньги?

Важно 15:10

Важно 0 комментариев

Как сообщается, эта зима была не из самых тяжелых для рижских муниципальных служб: заранее прогнозировалось 53 снежных дня, но в результате за весь зимний сезон улицы чистили всего 13 раз, а посыпали - 27 раз.

Как сообщается, эта зима была не из самых тяжелых для рижских муниципальных служб: заранее прогнозировалось 53 снежных дня, но в результате за весь зимний сезон улицы чистили всего 13 раз, а посыпали - 27 раз.

Читать

В субботу в Латвии в автоавариях погиб один человек и 16 пострадали

ЧП и криминал 14:30

ЧП и криминал 0 комментариев

За прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 93 ДТП, в результате которых один человек погиб и 16 получили травмы, как информирует Госполиция.

За прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 93 ДТП, в результате которых один человек погиб и 16 получили травмы, как информирует Госполиция.

Читать

На набережной Генерала Радзиня продолжаются строительные работы — движение ограничено до конца апреля

Новости Латвии 14:18

Новости Латвии 0 комментариев

В связи с продолжением строительных работ на набережной Генерала Радзиня с 30 марта по 30 апреля ограничивается движение транспортных средств на участке набережной около железнодорожного путепровода, о чем агентство LETA информировали в Рижской думе.

В связи с продолжением строительных работ на набережной Генерала Радзиня с 30 марта по 30 апреля ограничивается движение транспортных средств на участке набережной около железнодорожного путепровода, о чем агентство LETA информировали в Рижской думе.

Читать