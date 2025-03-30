В детской больнице все еще лечатся 19 детей с инфекцией, вызванной кишечной палочкой

Ситуация в больнице по-прежнему переменчива: есть дети, которых принимают в отделение с подтвержденной инфекцией, а есть и те, которых выписывают и они продолжают лечиться дома, пояснила Олштейна.

Вечером в субботу, 29 марта, в инфекционном отделении детской больницы лечились 18 детей, один был в отделении интенсивной терапии.

Олштейна подчеркивает, что в детскую больницу обращаются многие взволнованные родители, чьи дети конктактировали с госпитализированными пациентами, у которых инфекция кишечной палочкой подтвердилась.

Представитель больницы поясняет: если установлено, что ребенок является контактным лицом по отношению к другому ребенку, у которого подтвердилась инфекция, вызванная кишечной палочкой, вырабатывающей шигатоксин, Центр профилактики и контроля заболеваний уже связался с учебным заведением, которое информировало родителей и дало рекомендации, как действовать. В дальнейшем по поводу этой ситуации нужно консультироваться у своего семейного врача - семейные врачи проинформированы о том, что и как должна делать вся семья.

Важно наблюдать за состоянием здоровья ребенка. Если у него появятся жалобы или станет заметно ухудшение здоровья, нужно отправиться в отделение неотложной помощи ближайшей больницы или позвонить по номеру 112.

Если родители обращаются в центр неотложной медицины детской больницы, так как есть подозрения, что в фекалиях ребенка имеется примесь крови, желательно их сфотографировать и предъявить фото по прибытии в больницу.

Олштейна подчеркивает, что детская больница не дает контактным лицам информацию о времени карантина и о том, идти ребенку в детсад или нет - это решает семейный врач.