В Брюсселе утвердили 16-й пакет санкций против России

Санкции, включающие запрет на импорт российского алюминия, были официально приняты в день, когда исполнилось три года с момента вторжения России в Украину.

Последний пакет санкций ЕС направлен против российского теневого флота, который используется для обхода западных ограничений на торговлю российской нефтью. Под санкции попали еще 73 судна теневого флота.

Также запрещена продажа в Россию игровых приставок, которые могут использоваться для управления дронами на поле боя, и деятельность восьми российских СМИ в странах ЕС.

"Новый пакет санкций направлен не только против теневого флота России, но и против тех, кто поддерживает небезопасную эксплуатацию нефтяных танкеров, игровых приставок, используемых для управления дронами, банков, используемых для обхода санкций, и пропагандистских СМИ, распространяющих ложь", - заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

В то же время она подчеркнула, что "нет никаких сомнений в том, кто является агрессором, кто должен заплатить и взять на себя ответственность за эту войну".

"Пока мы ведем переговоры о прекращении российской агрессии, нам нужно поставить Украину в максимально сильное положение. Санкции дают такую возможность", - отметила Каллас.