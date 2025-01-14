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В ближайшие годы сменить профессию придется многим: эксперт

© Lsm.lv 14 января, 2025 11:24

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Основная проблема латвийского рынка труда — дисбаланс между спросом и предложением: в одних областях ощущается острая нехватка специалистов, а в других — переизбыток. Поэтому многим людям в ближайшие годы предстоит освоить новые навыки и сменить профессию, рассказал специалист по найму  Айвис Бродиньш, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР.

Демографические проблемы и общее старение общества приводят к нехватке рабочей силы в некоторых секторах экономики, отметил Бродиньш. По прогнозам, самый высокий спрос в ближайшие годы будет на кадры в области строительства, здравоохранения, социальной сферы и некоторых бизнес-услуг — например, в гостиничном секторе.

В свою очередь, меньше всего будут востребованы работники в тех сферах, где сейчас активно внедряется роботизация и искусственный интеллект — торговля,  транспорт, логистика, а также производство с низкой добавленной стоимостью.  

По словам Бродиньша, в последние 2-3 года падает спрос на IT-специалистов. Но это просто трансформация на рынке труда: требуется меньше младших программистов, тестировщиков и т.д., зато постепенно будет расти спрос на специалистов, способных взаимодействовать с искусственным интеллектом.  

В целом за последние два года спрос на рабочие руки сократился на 20 процентов. Свободных рабочих мест стало меньше,  конкуренция усилилась. На многие вакансии работодатели могут выбирать сотрудника из большого количества претендентов и диктовать свои условия, рассказал руководитель CV-Online.

Хотя в целом уровень безработицы в Латвии остается невысоким, многие молодые люди не могут найти работу. По словам Бродиньша, это происходит из-за недостатка мотивации или неправильно сделанного выбора профессии. Сфера, в которой молодежь в ближайшие годы точно сможет найти хорошую работу — это STEM (естественные науки, технология, инженерия, математика). Эти направления стопроцентно будут востребованы.

Согласно исследованиям, в ближайшие пять лет у трудящихся будет меняться половина базовых навыков. Соответственно, многим придется сменить профессию. Но, по мнению Бродиньша, в этом нет ничего страшного: «Самому работнику надо понять: если он долго не может найти работу или его не устраивает зарплата — то, может быть, стоит, поменять квалификацию? Тем более, что сейчас для этого есть много возможностей. Благодаря современным технологиям и методикам профессию можно сменить гораздо быстрее, чем раньше».

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