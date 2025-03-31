Большинство заболевших — 34 человека — дети. Еще у семи детей выявлены клинические симптомы заболевания. Абу Мери пояснил, что инкубационный период инфекции длительный, поэтому сложно сказать, у скольких детей, выявленных в контактах с больными, могут проявиться симптомы.

Пока не удалось выявить какой-либо пищевой продукт или другую причину, которая была бы общей для заболевших и могла бы стать источником заражения. Поэтому очень важно, чтобы каждый тщательно соблюдал требования гигиены.

Продовольственная ветеринарная служба (PVD) совместно с Центром профилактики и контроля заболеваний (CDPC) к настоящему времени посетили 19 дошкольных учреждений и две начальные школы.

Как сообщалось, в субботу в Детской больнице проходили лечение 19 детей с инфекцией кишечной палочки, сообщила специалист по коммуникациям Детской больницы Илзе Олштейна.

Ситуация в детской больнице продолжает меняться — есть дети, которые поступают в отделение с подтвержденной инфекцией кишечной палочки, продуцирующей шига-токсин, а есть дети, которые выписываются и продолжают лечение дома, поясняет Олштейна.

Уже сообщалось, что SPKC в сотрудничестве с PVD продолжает эпидемиологическое расследование, продолжая поиск причины заболевания. SKPKC также сотрудничает с затронутыми дошкольными образовательными учреждениями и семейными врачами, которые наблюдают за детьми с симптомами острой кишечной инфекции.

