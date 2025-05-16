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Генсек НАТО: Путин совершил ошибку, не приехав в Стамбул

© Deutsche Welle 16 мая, 2025 14:57

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Трамп, Рютте

Президент России Владимир Путин принял неправильное решение, отказавшись приезжать на переговоры с представителями Украины в Стамбуле. Об этом в пятницу, 16 мая, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в кулуарах саммита Европейского политического сообщества (ЕПК) в столице Албании Тиране.

"Я думаю, что Путин совершил ошибку, отправив делегацию низкого уровня во главе с этим историком (помощником президента РФ Владимиром Мединским. - Ред.), который уже был вовлечен в переговоры (с Украиной в Стамбуле. - Ред.) в 2022 году", - сказал Рютте. Генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что сейчас в переговорном процессе "мяч явно на стороне Путина", и именно поэтому на российского лидера оказывается основное давление.

Рютте также высоко оценил миротворческие усилия администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом. "Я очень рад той роли, которую играют Соединенные Штаты, - сказал он. - Очень важно, что Трамп прорвал блокаду и взял на себя инициативу - все это было очень полезно и важно".

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас на том же саммите ЕПК заявила, что Путин в переговорном процессе по Украине "играет свою игру", а значит, не заинтересован в прочном мире.

Зеленский заявлял о готовности встретиться с Путиным

Провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая предложил Украине за пять дней до этой даты сам российский президент. Зеленский выразил согласие, однако заявил, что готов вести переговоры в Турции только лично с Путиным. Трамп еще 14 мая давал понять, что его участие в переговорах в Стамбуле возможно.

В итоге президент России не приехал, отправив в Стамбул делегацию во главе с Мединским. Зеленский назначил главой украинской делегации министра обороны страны Рустема Умерова. Трамп также отказался от участия в переговорах, но заявил, что готов встретиться с Путиным, "как только это можно будет устроить". Госсекретарь США Марко Рубио выразил мнение, что только встреча Трампа с Путиным может привести к прогрессу в урегулировании.

Переговоры РФ и Украины стартовали днем 16 мая в президентском дворце Долмабахче в Стамбуле. Умеров перед их началом заявил, что мир возможен, если Россия согласится на 30-дневное прекращение огня, а также вернет похищенных украинских детей и проведет обмен военнопленными.

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