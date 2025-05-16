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«Евровидение»: самые прочные геополитические союзы на протяжении десятилетий

Euronews 16 мая, 2025 21:00

История и культура 0 комментариев

Средиземноморские страны, как правило, голосуют друг за друга, Франция имеет крепкие связи с Израилем и Арменией, а страны Балтии поддерживают Украину и своих скандинавских соседей.
Политика встречается повсюду, в том числе и в музыке.

Новое исследование, проведенное на основе девяти последних выпусков конкурса "Евровидение", выявило интересные закономерности голосования, отражающие культурную и географическую близость, а также принесло некоторые сюрпризы.

Самые тесные связи на "Евровидении" сложились между странами Средиземноморья.

У Кипра и Греции самые прочные двусторонние отношения: они обменялись 267 баллами с 2016 года. Италия и Албания также продемонстрировали устойчивую взаимную поддержку - 187 баллов, за ними следуют Мальта и Италия - 172 балла.

Балканы тоскуют, Южная Европа любит, Кавказ стоек

В отчете также представлены наиболее часто встречающиеся темы в текстах песен "Евровидения" по регионам с 1956 года, что позволяет увидеть "эмоциональную карту" Европы.

Эмоциональные потрясения - тоска, ностальгия, сердечные муки - глубоко укоренились на Балканах, где они встречаются почти в 18% песен, в то время как самой популярной темой среди стран Кавказа и Центральной Европы остается жизнестойкость (17% и 9,4% соответственно).

Западная Европа также склоняется к теме стойкости (7,8%), но при этом делает заметный акцент на отношения (9%), а в Южной Европе речь в основном идет о любви (10%).

Евровидение 2020-х годов: с любовью, но без надежды

В отчете также рассказывается о самых популярных темах в текстах песен в разные десятилетия.

Тема любви остается наиболее актуальной, но с девяностых годов ее популярность неуклонно снижается.

За последние 25 лет набрали вес такие темы, как идентичность, эмоциональные потрясения и стойкость, в то время как тема надежды исчезла с 2010-х годов.

"По мере того как эмоциональные потрясения выходят на первый план, единство, любовь, связь и надежда достигают своего минимума - и в то же время начинают появляться темы стойкости и расширения возможностей", - говорится в анализе Synthesis.

Швеция - самая популярная страна на "Евровидении"?

Анализ голосования показывает, что страны Балтии неравнодушны к своим скандинавским соседям, отдав им 590 баллов, что почти вдвое больше, чем они отдают друг другу (306).

Швеция, как правило, получает постоянную поддержку по всей Европе, не только от своих скандинавских друзей.

Украина также пользуется неизменной поддержкой, особенно со стороны стран Балтии.

С другой стороны, Германия часто отдает свои голоса скандинавским странам и западноевропейским государствам, но сама получает относительно скромную поддержку.

Если говорить о победителях всех времен, то Швеция и Ирландия лидируют с 7 победами каждая, за ними следуют Великобритания, Франция, Нидерланды и Люксембург (по 5).

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