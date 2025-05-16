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«Абсурд: те, кто поддерживает РФ, покупают дешевле. За мораль приходится доплачивать»: и снова о Mere

Редакция PRESS 16 мая, 2025 15:36

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Министерство внутренних дел Польши ввело санкции против владельцев сети дискаунтеров «Mere» за косвенную поддержку агрессии России в Украине, сообщает портал «Notes from Poland». В свою очередь, правительство Латвии рассмотрит вопрос о введении санкций против сети магазинов «Mere» в Латвии.

Латвия рассмотрит санкции, введенные Польшей в отношении владельцев сети магазинов «Mere», сообщила в пятницу латвийская телепрограмма «Panorāma».

В связи с обоснованными опасениями по поводу владельцев сети магазинов «Mere», люди в Латвии оказались перед огромной дилеммой: «К сожалению, толщина среднего латвийского кошелька заставляет выбирать самое дешевое, а не гордо покупать товары местного рынка, которые объективно будут дороже, потому что рынок маленький...»

Комментаторы приходят к выводу: «Мораль во все времена дорого обходилась».

«Не думаю, что все посетители этого магазина являются сторонниками России, знают, кому он принадлежит и т. д. У людей в кошельке столько денег, сколько у них есть...»

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«Евровидение»: самые прочные геополитические союзы на протяжении десятилетий

История и культура 21:00

История и культура 0 комментариев

Средиземноморские страны, как правило, голосуют друг за друга, Франция имеет крепкие связи с Израилем и Арменией, а страны Балтии поддерживают Украину и своих скандинавских соседей.
Политика встречается повсюду, в том числе и в музыке.

Средиземноморские страны, как правило, голосуют друг за друга, Франция имеет крепкие связи с Израилем и Арменией, а страны Балтии поддерживают Украину и своих скандинавских соседей.
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Исследование: образ 35% людей в соцсетях отличается от реальной жизни

Новости Латвии 20:45

Новости Латвии 0 комментариев

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Новости Латвии 20:40

Новости Латвии 0 комментариев

Реформа зарплат учителей в Латвии снова под угрозой. В эфире программы Spried ar Delfi нынешняя министр образования Даце Мелбарде заявила, что заплаты вряд ли удастся повысить, ведь все деньги уйдут на оборону.

Реформа зарплат учителей в Латвии снова под угрозой. В эфире программы Spried ar Delfi нынешняя министр образования Даце Мелбарде заявила, что заплаты вряд ли удастся повысить, ведь все деньги уйдут на оборону.

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«В таких случаях мы переходим на русский»: профессор рассказал, как медработники выбирают язык общения

Важно 20:27

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В эфире программы "Dr. Apinis" телеканала TV24 академику Латвийской академии наук, профессору RSU, кардиохирургу Петерису Страдыньшу задали вопрос, сталкивался ли он хоть раз в Латвии с ситуацией, когда какой-то врач не мог говорить на госязыке, а говорил на русском. И вообще, часто ли медперсонал общается между собой на русском языке. 

В эфире программы "Dr. Apinis" телеканала TV24 академику Латвийской академии наук, профессору RSU, кардиохирургу Петерису Страдыньшу задали вопрос, сталкивался ли он хоть раз в Латвии с ситуацией, когда какой-то врач не мог говорить на госязыке, а говорил на русском. И вообще, часто ли медперсонал общается между собой на русском языке. 

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Число иностранных гостей в Риге в первом квартале выросло на 20%

Новости Латвии 20:23

Новости Латвии 0 комментариев

За первые три месяца этого года Ригу посетили 214 135 иностранных туристов, что на 20% больше, чем в первом квартале прошлого года, сообщил в пятницу на пресс-конференции директор Рижского агентства инвестиций и туризма (РАИТ) Фредис Быков.

За первые три месяца этого года Ригу посетили 214 135 иностранных туристов, что на 20% больше, чем в первом квартале прошлого года, сообщил в пятницу на пресс-конференции директор Рижского агентства инвестиций и туризма (РАИТ) Фредис Быков.

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Папа Лев предложил Путину и Зеленскому встретиться в Ватикане

Мир 20:01

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Папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для двусторонней встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил один из его ближайших соратников.

Папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для двусторонней встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил один из его ближайших соратников.

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Здравствуй, Борбула! В список традиционных латышских имен включат девять новых имен

Важно 19:00

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С 1 января следующего года в список традиционных латышских имен будет включено шесть новых женских и три мужских имени, решила в пятницу Комиссия экспертов по календарным именам Государственного языкового центра (VVC).

С 1 января следующего года в список традиционных латышских имен будет включено шесть новых женских и три мужских имени, решила в пятницу Комиссия экспертов по календарным именам Государственного языкового центра (VVC).

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