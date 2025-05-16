Латвия рассмотрит санкции, введенные Польшей в отношении владельцев сети магазинов «Mere», сообщила в пятницу латвийская телепрограмма «Panorāma».

В связи с обоснованными опасениями по поводу владельцев сети магазинов «Mere», люди в Латвии оказались перед огромной дилеммой: «К сожалению, толщина среднего латвийского кошелька заставляет выбирать самое дешевое, а не гордо покупать товары местного рынка, которые объективно будут дороже, потому что рынок маленький...»

Комментаторы приходят к выводу: «Мораль во все времена дорого обходилась».

«Не думаю, что все посетители этого магазина являются сторонниками России, знают, кому он принадлежит и т. д. У людей в кошельке столько денег, сколько у них есть...»