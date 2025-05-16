Латвия рассмотрит санкции, введенные Польшей в отношении владельцев сети магазинов «Mere», сообщила в пятницу латвийская телепрограмма «Panorāma».
В связи с обоснованными опасениями по поводу владельцев сети магазинов «Mere», люди в Латвии оказались перед огромной дилеммой: «К сожалению, толщина среднего латвийского кошелька заставляет выбирать самое дешевое, а не гордо покупать товары местного рынка, которые объективно будут дороже, потому что рынок маленький...»
Комментаторы приходят к выводу: «Мораль во все времена дорого обходилась».
«Не думаю, что все посетители этого магазина являются сторонниками России, знают, кому он принадлежит и т. д. У людей в кошельке столько денег, сколько у них есть...»
Nu pat satiekot paziņas viņi mums stāstīja par superīgu veikalu, kuru atklājuši, viss tik lēts - MERE.— Dāvis Viļums (@DavisVilums) May 12, 2025
Absurda situācija, krievijas atbalstītāji var iegādāties preces lētāk, bet ja gribi saglabāt morāli, tad par to jāmaksā dārgāk.
krievijas preces veikalos ir jāaizliedz pārdot!