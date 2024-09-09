Беспилотник был деактивирован, и в настоящее время проводится его тщательный анализ. После анализа можно будет также установить, использованы ли в конструкции дрона западные детали.

Как заявило руководство НВС, по полученной до сих пор информации, появление дрона в Латвии нельзя рассматривать как открытую военную эскалацию против Латвии, и целью дрона была не Латвия. На протяжении всего инцидента латвийская армия в сотрудничестве с партнерами из НАТО следила за ситуацией.

Министр обороны Андрис Спрудс на пресс-конференции заявил, что Латвия уже усиливает противовоздушную оборону на восточной границе в ответ на сбитый российский беспилотник в Резекненском крае.

Министр добавил, что низко летящие летательные аппараты создают проблему, потому что их сложно заметить и сбить.

Спрудс сказал, что дрон был направлен против Украины.

Уже сообщалось, что в субботу российский военный беспилотник залетел в Латвию из Белоруссии, а затем упал в Резекненском крае.

Беспилотный летательный аппарат вошел в воздушное пространство Латвии в субботу и был сразу же замечен, сообщил агентству ЛЕТА в воскресенье командующий НВС генерал-лейтенант Леонид Калниньш.

"Мы оценили и проконтролировали ситуацию, насколько она опасна и может ли быть угроза объектам и гражданскому населению", - сказал Калниньш, добавив, что решение было принято в соответствии с процедурой, принятой в НВС и странах-членах НАТО.

Расследование инцидента продолжается.