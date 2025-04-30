Уникальная Елгава: депутаты справляются с работой, хотя главы самоуправления как не было, так и нет

Смена власти в крае чередуется с длительными периодами вообще без руководства, когда думу возглавляет и.о. председателя. И теперь обязанности председателя исполняет заместитель мэра Дина Тауриня (Латвийское объединение регионов). Но даже сейчас в большинстве из поданных на предстоящие выборы 11 списков кандидатов в первой пятерке - те же самые депутаты думы.

Почти все опрошенные журналистами "Latvijas Avīze" сотрудники думы считают, что причиной длительных разногласий стало неудачное объединение двух разных самоуправлений - Елгавского и Озолниекского краев. Последствия объединения как один из исполнителей реформы испытал и бывший председатель Мадарс Ласманис ("Для развития Латвии"), работавший тогда в Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития.

На просьбу рассказать, что хорошего было сделано в крае при минувшем созыве, депутаты перечислили неожиданно много хороших результатов. Почти все назвали приведение в порядок сельских дорог, масштабную перестройку дома культуры "Залениеки", реконструкцию Елейского центра социальной реабилитации и ухода. Депутаты смогли договориться о важных для жителей решениях, но при этом запутанные личные отношения и, возможно, какие-то личные интересы помешали им сформировать стабильную коалицию.

В предвыборный период в соцсетях о некоторых кандидатах также всплывает очерняющая их информация, которую друг о друге, скорее всего, распространяют политические конкуренты. Трудно поверить, что в следующем созыве политическая жизнь в думе стабилизируется, поскольку партиям не удалось договориться о важных реформах, необходимых для создания единого края. Эта задача перейдет по наследству к новой думе.