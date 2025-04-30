Лондон готов предоставить 10 тысяч военных

По этой информации, глава Минобороны Великобритании Тони Радакин спросил коллег из других европейских стран о возможности формирования 64-тысячного контингента для отправки в Украину в случае заключения мирного соглашения. В начале апреля он указал, что Лондон готов отправить до 10 тысяч военных.

Однако на последующих встречах министры обороны со всей Европы заявили, что "нет никаких шансов" достичь такого числа и даже формирование 25-тысячного контингента потребует "совместных усилий", отмечает далее издание, ссылаясь на собеседника, знакомого с обсуждениями в Брюсселе.

Кроме того, на встрече "коалиции желающих" 10 апреля главы оборонных ведомств выразили сомнения относительно британского предложения собрать 64 тысяч миротворцев.

С учетом ротации необходимо 256 тысяч солдат

Затем дискуссии продолжились в более узком кругу, где союзники были более откровенны, отмечает издание. Они ясно дали понять министру обороны Великобритании Джону Хили, что в течение двух лет с учетом ротации в миротворческих силах такй численности пришлось бы задействовать в общей сложности 256 тысяч солдат.

При этом министр обороны Литвы Довиле Шакалене на этой встрече сделала "очень резкие и вдохновляющие" заявления, напомнив о российской армии численностью 800 тысяч человек. По ее словам, если Европа не сможет собрать даже 64 тысячи солдат, она распишется в своей слабости.

Польша, Испания и Италия отказываются отправлять солдат

По информации The Times, Эстония и Финляндия выразили обеспокоенность в связи с ослаблением собственной пограничной обороны в случае отправки военных в Украину, а Польша, Испания и Италия ясно дали понять, что не будут участвовать в этой инициативе.

Финляндия и Германия в целом также против отправки сухопутных войск в Украину, но Берлин исключает такую возможность не полностью. В свою очередь Франция выразила намерение предоставить столько же военных, как и Великобритания - от 5 до 10 тысяч.

Возможная отправка иностранного контингента в Украину в рамках обеспечения гарантий безопасности для этой страны, обороняющейся от военной агрессии РФ, обсуждается уже несколько месяцев. С начала 2025 года разработкой такого плана занимаются премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Готовность присоединиться к данной инициативе уже сигнализировали ряд стран, в том числе Чехия, Швеция, Швейцария и Австралия.