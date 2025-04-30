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Европе будет сложно собрать 25 тысяч миротворцев для Украины (1)

© Deutsche Welle 30 апреля, 2025 17:07

Мир 1 комментариев

Scapix/REUTERS/Mohamed Azakir

Европе будет сложно сформировать даже 25-тысячный контингент в качестве "сил сдерживания" в Украине, поскольку армии европейских стран недоукомплектованы и недофинансированы. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщила The Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями министров обороны и военными начальниками европейских государств касательно планов создания миротворческого контингента "коалиции желающих".

Лондон готов предоставить 10 тысяч военных

По этой информации, глава Минобороны Великобритании Тони Радакин спросил коллег из других европейских стран о возможности формирования 64-тысячного контингента для отправки в Украину в случае заключения мирного соглашения. В начале апреля он указал, что Лондон готов отправить до 10 тысяч военных.

Однако на последующих встречах министры обороны со всей Европы заявили, что "нет никаких шансов" достичь такого числа и даже формирование 25-тысячного контингента потребует "совместных усилий", отмечает далее издание, ссылаясь на собеседника, знакомого с обсуждениями в Брюсселе.

Кроме того, на встрече "коалиции желающих" 10 апреля главы оборонных ведомств выразили сомнения относительно британского предложения собрать 64 тысяч миротворцев.

С учетом ротации необходимо 256 тысяч солдат

Затем дискуссии продолжились в более узком кругу, где союзники были более откровенны, отмечает издание. Они ясно дали понять министру обороны Великобритании Джону Хили, что в течение двух лет с учетом ротации в миротворческих силах такй численности пришлось бы задействовать в общей сложности 256 тысяч солдат.

При этом министр обороны Литвы Довиле Шакалене на этой встрече сделала "очень резкие и вдохновляющие" заявления, напомнив о российской армии численностью 800 тысяч человек. По ее словам, если Европа не сможет собрать даже 64 тысячи солдат, она распишется в своей слабости.

 Польша, Испания и Италия отказываются отправлять солдат

По информации The Times, Эстония и Финляндия выразили обеспокоенность в связи с ослаблением собственной пограничной обороны в случае отправки военных в Украину, а Польша, Испания и Италия ясно дали понять, что не будут участвовать в этой инициативе.

Финляндия и Германия в целом также против отправки сухопутных войск в Украину, но Берлин исключает такую возможность не полностью. В свою очередь Франция выразила намерение предоставить столько же военных, как и Великобритания - от 5 до 10 тысяч.

Возможная отправка иностранного контингента в Украину в рамках обеспечения гарантий безопасности для этой страны, обороняющейся от военной агрессии РФ, обсуждается уже несколько месяцев. С начала 2025 года разработкой такого плана занимаются премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Готовность присоединиться к данной инициативе уже сигнализировали ряд стран, в том числе Чехия, Швеция, Швейцария и Австралия.

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