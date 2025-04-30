Выступает с лекциями о кино и коллекционирует кирпичи: тайная жизнь Юрия Перевощикова

Недавно Перевощиков выступил с докладом о потерянных кинотеатрах Дзирциемса и Ильгуциемса - лекцией, на подготовку которой ушло три месяца. Исследование утраченных кинотеатров стало хобби Юрия. Он участвовал в создании трех книг о кино.

А еще он с детства был коллекционером: марки, спички, консервные банки, фантики от конфет, виниловые пластинки - все это до сих пор хранится в его коллекциях.

В детстве он даже собирал кактусы, у него были полные подоконники, и он знал названия всех 200 экземпляров.

Некоторое время назад он начал охотиться за старинными кирпичами: искал их на дорогах, в развалинах старых домов, разговаривал со строителями и т. д. На даче у Юрия настоящий музей кирпича.