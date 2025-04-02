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Указатели страны происхождения на ценниках: у торговцев новые проблемы (2)

© LETA 2 апреля, 2025 08:30

Бизнес 2 комментариев

LETA

Нет признаков того, что норма, обязывающая указывать на ценниках флаг или название страны-производителя товара, способствовала бы сбыту латвийской продукции в магазинах, однако торговые точки сталкиваются с усиленными проверками Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС), в интервью агентству LETA заявила член правления латвийской торговой сети Лайла Вартукаптейне.

По её словам, в части магазинов ее франшизной сети с этими указаниями всё в порядке, но в других на ценниках название страны не соответствует требованиям по размеру примерно на один миллиметр.

Вартукаптейне признала, что после выявления этой ошибки было подсчитано, что перепрограммирование обойдётся в несколько десятков тысяч евро, поскольку это внешний сервис.

"Подумали — ну и пусть, ведь это всего один миллиметр... Сейчас ПВС ходит по магазинам с линейкой, измеряет и угрожает нам штрафами. Конечно, сейчас мы работаем над этим, инвестируем и увеличим размер надписи с названием страны на ценнике на 1,2 миллиметра, но у меня вопрос — что это за глупости? Неужели больше нечем заняться?" — возмущается представитель сети.

Отвечая на вопрос, достигло ли указание страны происхождения своей изначальной цели и стали ли покупатели чаще выбирать латвийские товары, Вартукаптейне признала, что такого эффекта не наблюдается. При этом в ее сети латвийская продукция всегда была выделена как с помощью заметных надписей в магазинах, так и в газете для покупателей.

Вартукаптейне также отметила, что среди свежих продуктов первой необходимости, приобретаемых покупателями, таких как молоко, хлеб, мясо, доля латвийской продукции в сети составляет около 90%.

"Тем не менее, когда нам вменяют в обязанность указывать страну происхождения, есть и другая сторона, о которой никто толком не говорит. Мы указываем ту страну, которую сообщает нам поставщик или производитель. С латвийскими товарами проблем обычно нет, всё понятно, но сложности нередко возникают со сторонами-посредниками и представителями крупных брендов, работающими в Балтийском регионе. Они распространяют продукцию и указывают страну происхождения, но если производитель у них меняется, они вовсе не обязаны нас об этом информировать", — признала Вартукаптейне.

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