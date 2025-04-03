Как сообщается на сайте президента Латвии, кавалерами Ордена Трёх звезд назначат:

Матиса Кажу, продюсера и соавтора сценария анимационного фильма «Поток»;

Рихарда Залюпе, композитора и соавтора музыки мультфильма «Поток»

Гинта Зилбалодиса, режиссера, сценариста и автора музыки анимационного фильма «Поток».

Как отмечает капитул орденов, высших государственных наград Латвийской Республики удостоены представители разных сфер деятельности, чей профессиональный труд и общественные достижения имеют особое значение в государственном масштабе. Это люди, чья активная гражданская позиция, мужество и самоотверженность укрепляют страну.

Люди, чей талант и творческие достижения получили широкое международное признание и внесли значительный вклад в формирование имиджа Латвии в мире.

Торжественная церемония вручения пройдет 4 мая в 15:00 в Рижском замке, в 35-ю годовщину восстановления Латвийской Республики. Прямой эфир будет доступен на LTV1.