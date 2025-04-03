Бони знает на латышском только те слова, которые имеют отношение к его работе по обслуживанию клиентов - название сортов мороженого и " в рожке или в вафле". Но этих знаний оказалось недостаточно. И зашедшая на огонек Лиана Ланга пожаловалась на то, что итальянец даже не смог поприветствовать её на госязыке наше страны.

Šajā vietā Grēcinieku ielā ienācām sasildīties pirms Javoiša piemiņas brīža. Īpašnieks nebija krievs, bet ne vārda nerunāja latviski, pat ne "labdien" un "lūdzu". Kampaņa #RunāLatviski aicina @_vvc tur veikt pārbaudi! Bija pretīga sajūta - kā ienākot nekurienē! 100% necieņa! pic.twitter.com/FfsItZ2uwC — Liāna Langa (@liana_langa) February 14, 2025

Ланга побывала в кафе 11 февраля, а 17 февраля Центр госязыка получил заявление о том, что в этом кафе не говорят на латышском. В конце марта административное дело было рассмотрено в суде, куда Бони не пришел по причине тяжелой болезни - он на диализе. Учитывая смягчающие обстоятельства, Центр госязыка наложил на Бони минимальный административный штраф за неиспользование государственного языка на уровне С1 – 100 евро. На вопрос, будет ли он обжаловать это решение, Бони ответил порталу Delfi, что еще проконсультируется со своим юристом.

Итальянец выбрал Латвию местом для своего бизнеса, когда сюда по студенческой программе обмена Erasmus переехала его дочь. Говорит, что очень любит нашу страны, но выучить язык для него оказалось не так уже просто.

В те годы, когда Бони открывал кафе в Риге, его не предупредили о необходимости знания латышского языка. "Если бы я тогда знал о таком законе, я выбрал бы другую страну", — говорит итальянец.

За годы существования кафе он пережил несколько языковых проверок. Но его работники язык обычно в той или иной мере знали. И этого было достаточно. Сейчас Бони обслуживает клиентов сам. И говорит, что языковые проверки все ужесточаются. Знать только английский для бизнеса в Латвии больше не достаточно.