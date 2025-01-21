Убийство семилетней Юстины: обвиняемым родителям девочки предоставлено последнее слово в суде

По обвинению в убийстве перед судом предстали отец Юстины, Владимир Рейников, и ее мачеха, Сандра Рейникова. Они обвиняются в убийстве девочки, совершенном группой лиц, осознававшей, что ребенок находился в беспомощном состоянии, а также в жестоком и насильственном обращении с несовершеннолетней, причинившим ей физические и психические страдания.

Заседание длилось около 30 минут. После этого конвой увел подсудимых. Объявление приговора назначено на 28 января.

Дело содержит обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах. По информации прокуратуры, согласно обвинению, отец Юстины и мачеха в состоянии алкогольного опьянения в своем доме в Резекненском крае начали ссору, вызванную бытовыми претензиями к девочке, поскольку не справлялись с ее воспитанием и уходом за ней.

Осознавая, что рядом с ними находится несовершеннолетняя Юстина, которая не может физически противостоять их насильственным действиям, обвиняемые начали кричать на девочку и целенаправленно наносить удары по ее телу и голове. Это привело к тяжелым телесным повреждениям, в результате которых Юстина скончалась. С целью скрыть следы преступления тело девочки было спрятано в подвале заброшенного дома, а Государственная полиция и общественность были введены в заблуждение относительно исчезновения Юстины.

5 мая 2023 года поступила информация о пропаже семилетней Юстины в деревне Роговка. В течение полутора месяцев проводились масштабные поисковые мероприятия с привлечением значительных сил. С первых дней пропажи девочки полиция рассматривала несколько версий, в том числе предположение о совершении против нее преступления.

В ночь на 20 июня полиция задержала отца и мачеху Юстины по подозрению в возможном преступлении против ребенка. Тело девочки с явными признаками телесных повреждений было обнаружено закопанным в подвале заброшенного дома в лесу, в нескольких десятках километров от места ее проживания. Это место ранее служило местом жительства отца Юстины.