ЦИК Румынии приостановил президентскую кампанию Калина Джорджеску

Центральный избирательный комитет Румынии приостановил подачу заявления кандидата в президенты от ультранационалистов Калина Джорджеску на участие в предстоящих в воскресенье выборах, что вызвало возмущение его сторонников и беспорядки.

ЦИК рассмотрел документы, поданные Джорджеску , но решила не утверждать один из них, касающийся финансирования его кампании, поскольку на нем не было необходимой подписи, сообщает Euronews Romania.

После этого BEC обосновал свое решение в трехстраничном документе, заявив, что действия и заявления Джорджеску противоречат ценностям, которые требует президентский пост, а его кандидатура идет вразрез с решением суда, принятым в конце 2024 года.

Джорджеску , прозванный "мессией TikTok", победил в первом туре президентских выборов в Румынии в декабре, но Конституционный суд страны аннулировал эти результаты после рассекречивания отчетов разведки, свидетельствующих о российском участии в воздействии на избирателей через социальные сети в поддержку тогда ещё относительно неизвестного кандидата.

Обвинения также связаны с его поддержкой сторонников "Железной гвардии", фашистского антисемитского движения и политической партии времен Второй мировой войны, которая запрещена румынским законодательством.

Джорджеску поспешил осудить отстранение от должности, назвав его "ещё одним прямым ударом по основам демократии во всем мире".

"У меня есть только одно послание: если демократия в Румынии падет, то падет и весь демократический мир. Это только начало", - написал он в воскресенье на своей страничке в Facebook.

"Европа сейчас - диктатура, Румыния - тирания", - добавил он.

Согласно румынскому законодательству, у него есть право обжаловать решение или подать новое заявление.

Решение вызвало немедленные протесты сторонников Джорджеску , которые вышли на улицы столицы Румынии Бухареста и вечером в воскресенье вступили в столкновения с полицией перед штаб-квартирой избирательной комиссии.

По словам властей, в ходе потасовки пострадал один жандарм, которого ударили тупым предметом, но сейчас его жизнь вне опасности.

Протесты стали более интенсивными после того, как демонстранты стали бросать камни и булыжники в жандармерию, которая была вынуждена применить слезоточивый газ. Представителей СМИ, освещающих демонстрации, попросили находиться в укрытиях.

"Мы призываем участников избегать любых нарушений закона, сохранять спокойствие, проводить мирные и гражданские демонстрации и продолжать диалог со специальными командами жандармерии", - говорится в заявлении полиции.

Первый тур повторных президентских выборов назначен на 4 мая.