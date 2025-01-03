Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 14. Января Завтра: Raitis, Raits, Roberta, Roberts
Доступность

Цена на электричество в Латвии ощутимо выросла за одну неделю: Latvenergo

© LETA 3 января, 2025 07:35

Бизнес 0 комментариев

На прошлой неделе средняя цена электроэнергии в Латвии увеличилась на 30% и составила 78,43 евро за мегаватт-час (МВт/ч), сообщили агентству ЛЕТА представители АО "Latvenergo".

Во всех трех странах Балтии цена электроэнергии на минувшей неделе составила 78,43 евро за МВт/ч: по сравнению с предыдущей неделей в Эстонии это больше на 30%, а в Литве - на 40%.

Между тем, цена системы "Nord Pool" снизилась на 16% - до 19,71 евро за МВт/ч. В Польше средняя цена электроэнергии составила 111,79 евро за МВт/ч, а в Германии - 103,25 евро за МВт/ч.

В "Latvenergo" напомнили, что 25 декабря было обнаружено повреждение финско-эстонского межгосударственного соединения "Estlink 2". Согласно информации, опубликованной финским системным оператором, ремонтные работы на этом соединении продлятся до 1 августа 2025 года.

Таким образом, из общей мощности, установленной финско-эстонскими межгосударственными соединениями, - 1016 мегаватт (МВт) - будут доступны только 358 МВт, что существенно ограничивает импорт электроэнергии из Скандинавии.

Несмотря на ограничения финско-эстонского межгосударственного соединения, потоки электроэнергии из стран Скандинавии в Балтию на минувшей неделе остались стабильными: общие потоки в страны Балтии выросли на 8%. А на рост цен на электроэнергию в странах Балтии главным образом повлияло сокращение на 59% выработки ветряных станций.

Между тем, в торговых округах Скандинавии на снижение цен повлияло соотношение между потреблением и выработкой электроэнергии: в то время как потребление электроэнергии сократилось на 11%, производство энергии сократилось на 6%.

В регионе "Nord Pool" потребление электроэнергии составило 8375 гигаватт-часов (ГВт/ч), а объемы производства электроэнергии - 9518 ГВт/ч.

Общее потребление электроэнергии в Балтии сократилось на 10% и составило 523 ГВт/ч, на что повлиял не только период праздников, но и более теплая погода, так как температура воздуха в странах Балтии была почти на пять градусов выше нормы.

Объем потребляемой в Латвии электроэнергии был на 14% ниже, чем неделей ранее, - 123 ГВт/ч. В Эстонии потребление сократилось на 15% - до 154 ГВт/ч. В Литве было потреблено 246 ГВт/ч электроэнергии, что меньше на 3% по сравнению с предыдущей неделей.

Выработка электроэнергии в странах Балтии сократилась на 21%: всего было произведено 302 ГВт/ч. В Латвии выработка электроэнергии была на 9% выше по сравнению с предыдущей неделей - 65 ГВт/ч. Между тем, в Эстонии выработка сократилась на 14% - было произведено 85 ГВт/ч. В Литве производство электроэнергии сократилось на 32% - до 152 ГВт/ч.

На минувшей неделе объем выработки против потребления в Латвии составил 53%, в Эстонии - 55%, а в Литве - 62%. В странах Балтии было произведено 58% от объема потребляемой в регионе электроэнергии.

Представители "Latvenergo" отмечают, что колебания цен "Nord Pool" напрямую влияют только на тех клиентов, которые заключили со своим торговцем электричеством договор переменной цены, так как она зависит от цены электроэнергии на бирже.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 184 реакций
Комментарии (0) 184 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Попытки нанести ущерб инфраструктуре являются частью более широкой картины: министр энергетики Литвы

Мир 14:55

Мир 0 комментариев

После сообщений шведских СМИ о попытках повреждения соединяющего Литву и Швецию подводного электрокабеля "NordBalt" литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас не исключил, что подобные повторные атаки на критически важные объекты в Балтийском море могут быть попыткой скомпрометировать синхронизацию работы электросистем стран Балтии с сетями остальной Европы, запланированную на февраль.

После сообщений шведских СМИ о попытках повреждения соединяющего Литву и Швецию подводного электрокабеля "NordBalt" литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас не исключил, что подобные повторные атаки на критически важные объекты в Балтийском море могут быть попыткой скомпрометировать синхронизацию работы электросистем стран Балтии с сетями остальной Европы, запланированную на февраль.

Читать
Загрузка

Погода на среду: количество осадков сократится

Новости Латвии 14:43

Новости Латвии 0 комментариев

В среду в Латвии будет преобладать облачное небо, но существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии будет преобладать облачное небо, но существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Читать

Осторожно, бизнес закрывается: количество ликвидированных предприятий в Латвии стабильно растёт

Важно 14:36

Важно 0 комментариев

После обнадеживающего 2023 года тенденция, когда впервые за семь лет число новых предприятий на 929 превысило число ликвидированных, не получила продолжения, так как в 2024 году было ликвидировано больше предприятий, чем зарегистрировано новых, свидетельствуют данные ООО "Lursoft IT".

После обнадеживающего 2023 года тенденция, когда впервые за семь лет число новых предприятий на 929 превысило число ликвидированных, не получила продолжения, так как в 2024 году было ликвидировано больше предприятий, чем зарегистрировано новых, свидетельствуют данные ООО "Lursoft IT".

Читать

Никаких двойных стандартов с госязыком: доставщиков еды обещают жестко проверять

Важно 14:35

Важно 0 комментариев

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Читать

Стрелял по группе полицейских: в суд направлено дело пьяного дебошира

Важно 14:14

Важно 0 комментариев

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Читать

«В Риге ещё был застой-застой»: актер Андрис Лиелайс об отъезде в Москву и возвращении домой

Новости Латвии 14:07

Новости Латвии 0 комментариев

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Читать

Необходимо оказать противодействие теневому флоту России: Ринкевич на саммите

Новости Латвии 13:49

Новости Латвии 0 комментариев

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

Читать