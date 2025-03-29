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Треть больничных пациентов не должна там быть: Минздрав ищет способ, как справиться с коллапсом в больницах

Редакция PRESS 29 марта, 2025 17:11

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LETA

Чтобы снизить нагрузку на отделения неотложной помощи, Минздрав и Рижская дума станут активнее сотрудничать в развитие кабинетов семейной медицины общей практики, о чем информировало бюро главы Минздрава Хосама Абу Мери, сообщает Jauns.lv.

Как заявил министр, 30-40% пациентов, поступающих на прием в отделения неотложной помощи в стационарах, должны быть у семейного врача, а не там. Из-за старения населения число пациентов стационаров, однако, растет. Увеличивается и спрос на услуги по уходу для хронических пациентов, в том числе и в Риге, подчеркивает министр.

"На данный момент в Риге не хватает примерно 150 коек, чтобы обеспечить первичный необходимый уход для пациентов с хроническими заболеваниями, и это часто становится одной из причин большой нагрузки на отделения неотложной помощи", - признал Абу Мери.

Министр также информировал, что с нынешнего года создаются первые медпункты в центрах социальной опеки. Однако Минздрав согласен с руководством Рижской думы в том, что надо развивать интегрированную услугу медицинского ухода и социальной опеки, доступную в том числе и на дому, возможно, перенять опыт пилотного проекта Рижской Восточной клинической университетской больницы "Больница на дому".

Уже сообщалось, что Абу Мери предложил также создать отделения неотложной помощи в Рижской 1-й и 2-й больницах, о чем говорилось в сюжете программы Латвийского ТВ Panorāma. Министр признал, что в переговорах с самоуправлением этот замысел был поддержан, но решить этот вопрос вряд ли удастся при нынешнем созыве Рижской думы. Возможность оказания неотложной помощи в обеих этих больницах есть. По его мнению, больнице Страдиня следовало бы остаться местом оказания помощи в более сложных случаях.

Ранее глава Минздрава уже заявлял, что случившийся в начале марта коллапс в больнице Страдиня в связи с чрезвычайным наплывом пациентов был исключительной ситуацией и результатом стечения ряда обстоятельств, однако во избежание подобных проблем в будущем следует формировать более тесное сотрудничество между самими больницами, в том числе находящимися вне Риги.

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