Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 1. Апреля Завтра: Dagne, Dagnis
Доступность

«Пожалуйста, молитесь»: названы имена погибших в Литве американских солдат (ФОТО)

Редакция PRESS 31 марта, 2025 20:50

Важно 0 комментариев

Утром 31 марта, после шести дней поисковой операции на территории военного полигона Пабраде в Литве, из болота была извлечена бронированная эвакуационная машина M88, пропавшая во вторник вместе с четырьмя американскими военнослужащими. После полудня в машине были обнаружены тела трех погибших солдат. Четвертый - по-прежнему числится пропавшим без вести. Интернет-издание 15min.lt собрало и обнародовало информацию об идентичности военнослужащих, чьи имена официально еще не были опубликованы, сообщает rus.tvnet.lv.

Семьи и близкие погибших и пропавших делятся своими историями в социальных сетях.

Официальное обнародование имен погибших состоится после того, как родные будут уведомлены о трагедии.

Как сообщило Командование армии США в Европе и Африке, трое погибших были обнаружены в бронемашине, затонувшей в болоте на полигоне Пабраде. Поиски четвертого солдата продолжаются.

В заявлении американской стороны говорится, что эвакуационная машина M88 Hercules затонула во время выполнения задачи по буксировке поврежденного тактического транспортного средства. Инцидент произошел в ходе учений.

Эдвин Бен Франко

Один из пропавших солдат - сержант Эдвин Бен Франко, механик танков. Он начал службу в армии США в 2018 году, и это была его первая миссия в Литве.

Фото: Ekrānuzņēmums no video/11Alive/"YouTube"

Его жена Джорджия Франко в интервью телеканалу 11 Alive рассказала, что в октябре у них родился сын, которого Эдвин очень любил. По ее словам, в тот день Эдвин и его сослуживцы не участвовали в учениях как таковых - они были направлены на помощь для эвакуации вышедшего из строя транспортного средства.

Хосе Дуэньес

В поисково-спасательной операции участвовал и Хосе Дуэньес. Его жена Кайя Дуэньес написала в Facebook:

"Мой муж - добрый и достойный человек. Когда он говорил со мной, я чувствовала покой. Эти дни я пересматривала его видео на YouTube и хочу рассказать о его увлечении. Его друзья всегда говорили, что его голос приносит утешение. И пусть его голос будет услышан - несмотря ни на что".

Данте Гого Тайтано

Среди пропавших также оказался Данте Гого Тайтано с острова Гуам.

Его дядя, Вилли Флорес, сообщил журналистам, что Данте окончил среднюю школу и только несколько лет назад поступил на службу в армию.

"Он был уважаемым молодым человеком. Я гордился тем, что он выбрал армейский путь и начал новую жизнь. Мы все очень гордились им", - сказал Флорес.

Мать Данте, Хелена Гого, отказалась давать подробные комментарии, но попросила общественность продолжать молиться за ее сына.

Трой Коллинс

25 марта пропал и Трой Коллинс. Он и его жена Ханна воспитывали трех дочерей.

В своем посте в Facebook Ханна написала:

"Невозможно передать, что чувствую я и девочки. Пожалуйста, молитесь. У этого человека трое детей, которым он нужен. Это ощущается как что-то нереальное… настоящий кошмар. Но я никогда не потеряю надежду. Никогда не сдамся, не остановлюсь. Ради наших дочерей я останусь сильной. Я буду искать ответы до конца, пока могу". 

В настоящее время организован сбор пожертвований в поддержку Ханны и детей.

Как сообщалось, ход спасательной операции серьезно осложняли приток воды из близлежащего озера, плохая видимость в мутной воде и другие факторы.

Литовские власти ранее подчеркивали, что операция по поиску и спасению имеет чрезвычайно сложный технический характер.

Посольство США в Литве подтвердило, что все военные, о которых идет речь, - военнослужащие 1-й бригады 3-й пехотной дивизии армии США.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 89 реакций
Комментарии (0) 89 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Испортились! KNAB компенсирует ущерб обвиняемой в выдаче липовых освобождений от экзамена по госязыку психиатру?

Важно 21:30

Важно 0 комментариев

Государству придется выплатить человеку 11 571 евро в качестве компенсации за ущерб, нанесенный в ходе экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела.

Государству придется выплатить человеку 11 571 евро в качестве компенсации за ущерб, нанесенный в ходе экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела.

Читать
Загрузка

Потёмкинская деревня, или Почему американская армия начинает напоминать советскую: Amеrican Affairs

Выбор редакции 21:27

Выбор редакции 0 комментариев

На полигоне Пабраде в Литве продолжаются попытки вытащить утонувший в болоте гусеничный тягач M88 Hercules, в котором предположительно находятся четверо погибших американских военнослужащих. Причины ЧП, произошедшего в ходе учений, неизвестны, как неизвестно и то, сообщат ли ли о них общественности по итогам расследования.

На полигоне Пабраде в Литве продолжаются попытки вытащить утонувший в болоте гусеничный тягач M88 Hercules, в котором предположительно находятся четверо погибших американских военнослужащих. Причины ЧП, произошедшего в ходе учений, неизвестны, как неизвестно и то, сообщат ли ли о них общественности по итогам расследования.

Читать

Снижение ставки позволяет сэкономить сотни евро на ипотечных платежах: специалист Банка Латвии

Бизнес 20:37

Бизнес 0 комментариев

По данным Банка Латвии, за два месяца этого года добавленная процентная ставка снижена для более чем 2,5 тыс кредитов. Заемщикам определенно стоит проявить инициативу и проверить, не готов ли их (или другой) кредитор сделать для них то же самое, потому что в случае положительного исхода экономия может оказаться вполне ощутимая, заявил передаче «Подробности» на Латвийском радио 4 Карлис Вилертс, руководитель исследовательского отдела центробанка.

По данным Банка Латвии, за два месяца этого года добавленная процентная ставка снижена для более чем 2,5 тыс кредитов. Заемщикам определенно стоит проявить инициативу и проверить, не готов ли их (или другой) кредитор сделать для них то же самое, потому что в случае положительного исхода экономия может оказаться вполне ощутимая, заявил передаче «Подробности» на Латвийском радио 4 Карлис Вилертс, руководитель исследовательского отдела центробанка.

Читать

Интерес есть, но создавать не нужно: Аболиньш сравнил с порнографией программы на русском языке

Важно 20:16

Важно 0 комментариев

Заказанное Национальным советом по электронным СМИ (НСЭСМИ) исследование, которое свидетельствует о наличии интереса к создаваемому латвийскими СМИ контенту на русском языке, ясно показывает, что нужно укреплять контент на латышском языке и прекратить создание контента на русском языке в общественном СМИ, заявил агентству ЛЕТА председатель НСЭСМИ Иварс Аболиньш.

Заказанное Национальным советом по электронным СМИ (НСЭСМИ) исследование, которое свидетельствует о наличии интереса к создаваемому латвийскими СМИ контенту на русском языке, ясно показывает, что нужно укреплять контент на латышском языке и прекратить создание контента на русском языке в общественном СМИ, заявил агентству ЛЕТА председатель НСЭСМИ Иварс Аболиньш.

Читать

Мотосезон открылся не так спокойно, как хотелось: полиция просит не переоценивать свои навыки

ЧП и криминал 20:15

ЧП и криминал 0 комментариев

С наступлением более теплой и сухой погоды все больше мотоциклистов принимают участие в дорожном движении, однако этот сезон начался не для всех позитивно — к сожалению, за прошедшие выходные мотоциклисты в Видземе получили различные травмы.

С наступлением более теплой и сухой погоды все больше мотоциклистов принимают участие в дорожном движении, однако этот сезон начался не для всех позитивно — к сожалению, за прошедшие выходные мотоциклисты в Видземе получили различные травмы.

Читать

Четвертого американца, пропавшего на учениях в Пабраде, водолазы будут искать и ночью

Важно 20:13

Важно 0 комментариев

Водолазы продолжают работу и ищут тело четвертого американского военного в болоте на полигоне в Пабраде, сообщил глава Генерального штаба Вооруженных сил Литвы Ремигиюс Балтренас.

Водолазы продолжают работу и ищут тело четвертого американского военного в болоте на полигоне в Пабраде, сообщил глава Генерального штаба Вооруженных сил Литвы Ремигиюс Балтренас.

Читать