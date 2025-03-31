«Пожалуйста, молитесь»: названы имена погибших в Литве американских солдат (ФОТО)

Семьи и близкие погибших и пропавших делятся своими историями в социальных сетях.

Официальное обнародование имен погибших состоится после того, как родные будут уведомлены о трагедии.

Как сообщило Командование армии США в Европе и Африке, трое погибших были обнаружены в бронемашине, затонувшей в болоте на полигоне Пабраде. Поиски четвертого солдата продолжаются.

В заявлении американской стороны говорится, что эвакуационная машина M88 Hercules затонула во время выполнения задачи по буксировке поврежденного тактического транспортного средства. Инцидент произошел в ходе учений.

Эдвин Бен Франко

Один из пропавших солдат - сержант Эдвин Бен Франко, механик танков. Он начал службу в армии США в 2018 году, и это была его первая миссия в Литве.

Фото: Ekrānuzņēmums no video/11Alive/"YouTube"

Его жена Джорджия Франко в интервью телеканалу 11 Alive рассказала, что в октябре у них родился сын, которого Эдвин очень любил. По ее словам, в тот день Эдвин и его сослуживцы не участвовали в учениях как таковых - они были направлены на помощь для эвакуации вышедшего из строя транспортного средства.

Хосе Дуэньес

В поисково-спасательной операции участвовал и Хосе Дуэньес. Его жена Кайя Дуэньес написала в Facebook:

"Мой муж - добрый и достойный человек. Когда он говорил со мной, я чувствовала покой. Эти дни я пересматривала его видео на YouTube и хочу рассказать о его увлечении. Его друзья всегда говорили, что его голос приносит утешение. И пусть его голос будет услышан - несмотря ни на что".

Данте Гого Тайтано

Среди пропавших также оказался Данте Гого Тайтано с острова Гуам.

Его дядя, Вилли Флорес, сообщил журналистам, что Данте окончил среднюю школу и только несколько лет назад поступил на службу в армию.

"Он был уважаемым молодым человеком. Я гордился тем, что он выбрал армейский путь и начал новую жизнь. Мы все очень гордились им", - сказал Флорес.

Мать Данте, Хелена Гого, отказалась давать подробные комментарии, но попросила общественность продолжать молиться за ее сына.

Трой Коллинс

25 марта пропал и Трой Коллинс. Он и его жена Ханна воспитывали трех дочерей.

В своем посте в Facebook Ханна написала:

"Невозможно передать, что чувствую я и девочки. Пожалуйста, молитесь. У этого человека трое детей, которым он нужен. Это ощущается как что-то нереальное… настоящий кошмар. Но я никогда не потеряю надежду. Никогда не сдамся, не остановлюсь. Ради наших дочерей я останусь сильной. Я буду искать ответы до конца, пока могу".

В настоящее время организован сбор пожертвований в поддержку Ханны и детей.

Как сообщалось, ход спасательной операции серьезно осложняли приток воды из близлежащего озера, плохая видимость в мутной воде и другие факторы.

Литовские власти ранее подчеркивали, что операция по поиску и спасению имеет чрезвычайно сложный технический характер.

Посольство США в Литве подтвердило, что все военные, о которых идет речь, - военнослужащие 1-й бригады 3-й пехотной дивизии армии США.