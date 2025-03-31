Мотосезон открылся не так спокойно, как хотелось: полиция просит не переоценивать свои навыки

За прошедшие выходные Государственная полиция зарегистрировала в Видземе два дорожно-транспортных происшествия с участием водителей мотоциклов. В одном случае мотоциклист столкнулся с лесным животным, а в другом случае водитель мотоцикла не справился с управлением транспортным средством и упал. В обеих авариях водители мотоциклов получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Учитывая произошедшие аварии, Государственная полиция напоминает мотоциклистам, что самое главное — не проявлять безрассудство на дороге и не переоценивать свои водительские способности.

Полиция также напоминает людям о различных правилах безопасности, которые следует учитывать как самим мотоциклистам, так и окружающим участникам дорожного движения. Перед началом нового сезона водителям мотоциклов необходимо убедиться в техническом состоянии своего транспортного средства. Мы также призываем мотоциклистов освежить свои навыки вождения перед поездкой, а также выбирать скорость, соответствующую дорожному покрытию, чтобы при необходимости можно было вовремя среагировать и предотвратить опасную ситуацию. Нельзя забывать заботиться о собственной безопасности, выбирая подходящую и качественную одежду и экипировку для езды на мотоцикле.

Учитывая, что сезон только начался и водители привыкли участвовать в дорожном движении без мотоциклов, другим участникам дорожного движения также следует быть готовыми к возвращению мотоциклистов на дороги. Следует помнить, что мотоцикл, по сравнению с автомобилем, движется в дорожном потоке быстрее и поэтому его труднее заметить другим участникам дорожного движения — поэтому перед выполнением маневров необходимо тщательно проверить, свободна ли дорога и можно ли выполнить маневр безопасно.

Статистика полиции показывает, что в этом году с начала года по 30 марта произошло девять дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мотоциклов, в которых пострадали восемь мотоциклистов. Хотя в настоящее время статистика немного лучше, чем в прошлом году за этот период, когда в авариях пострадали 13 мотоциклистов и один погиб, она по-прежнему требует от водителей мотоциклов и окружающих участников дорожного движения бдительности и осторожности.