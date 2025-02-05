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Трамп: США должны взять под контроль сектор Газа; палестинцев надо переселить в другие страны

Euronews 5 февраля, 2025 12:34

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Дональд Трамп заявил о готовности США взять под контроль сектор Газа и перестроить его, переселив палестинцев в другие страны. Президент Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Соединенные Штаты взяли в собственность сектор Газа и перестроили его, переселив палестинцев в другие страны.

Глава Белого дома не представил всех деталей того, как США будут управлять сектором, но представил свою идею так:

"США возьмут под контроль сектор Газа, и мы проведём там работу. Мы будем владеть им и отвечать за демонтаж всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия на этой территории", - сказал Трамп журналистам на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне.

Он добавил, что США будут работать над экономическим развитием сектора после его очистки от разрушенных зданий.

Эти заявления Трамп сделал после встречи с Нетаньяху в Белом доме, где лидеры двух стран обсуждали хрупкое прекращение огня между Израилем и ХАМАС и сделку по освобождению заложников.

"Я не думаю, что люди должны возвращаться, - сказал Трамп о палестинцах. - Невозможно жить в Газе прямо сейчас. Я думаю, нам нужно другое место. Я думаю, это должно быть место, которое сделает людей счастливыми".

Трампа и его советники считают, что сроки восстановления разрушенной войной территории от 3-х до 5-ти до лет, установленные в соглашении о временном перемирии, не жизнеспособны.

"Вы посмотрите, вот уже десятилетиями в Газе смерть, - говорит Трамп. - Это происходит уже много лет. Это все смерть. Если мы сможем получить прекрасную территорию для переселения людей на постоянное место жительства, в хорошие дома, где они будут счастливы, где в них не будут стрелять, где их не будут убивать, где их не будут резать ножами, как это происходит в Газе".

Египет и Иордания, а также другие арабские страны категорически отвергли призывы Трампа переселить 2,3 млн палестинцев. Однако высокопоставленные чиновники администрации США продолжают настаивать на необходимости сделать это "по гуманитарным соображениям".

"По-моему, несправедливо объяснять палестинцам, что они могут вернуться через пять лет, - сказал журналистам посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф. - Это просто абсурд".

Белый дом сосредоточился на восстановлении в тот момент, когда зарождающееся перемирие между Израилем и ХАМАС висит на волоске.

В Израиле премьер-министр Нетаньяху сталкивается с давлением и со стороны своей правой коалиции, требующей прекратить временное перемирие с ХАМАС в Газе, и со стороны уставших от войны израильтян, которые хотят вернуть оставшихся заложников домой и поскорее закончить 15-месячный конфликт.

Трамп, тем временем, сохраняет осторожность в отношении долгосрочных перспектив перемирия, хотя и ставит себе в заслугу то, что под давлением ХАМАС и Израиль заключили соглашение о заложниках и прекращении огня, которое вступило в силу за день до его возвращения в должность в прошлом месяце.

"У меня нет никаких гарантий, что мир сохранится", - сказал Трамп журналистам в понедельник.

После возвращения в должность он призвал переселить палестинцев из Газы в соседние Египет и Иорданию, хотя президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и король Иордании Абдалла II отвергли это предложение.

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Палестинская администрация и Лига арабских государств присоединились к Египту и Иордании, отвергнув планы по переселению палестинцев с их территорий в секторе Газа и на оккупированном Западном берегу Иордана.

Однако Трамп настаивает, что сможет убедить Египет и Иорданию принять перемещенных палестинцев благодаря значительной помощи, которую США оказывают Каиру и Амману. Правые члены правительства Нетаньяху, придерживающиеся жесткой линии, поддержали призыв вывезти перемещенных палестинцев из Газы.

Прибытие Нетаньяху в Вашингтон для первого визита иностранных лидеров в рамках второго срока Трампа происходит в тот момент, когда поддержка премьер-министра в народе ослабевает.

Вот уже несколько недель как Нетаньяху даёт показания в рамках продолжающегося судебного процесса по делу о коррупции. Главе израильского правительства в частности предъявлены обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и подкупе, а также в том, что он получал богатые подарки в обмен на различные услуги. Нетаньяху обвинения отвергает и говорит, что стал жертвой "охоты на ведьм".

Встреча с популярным в Израиле Трампом может помочь отвлечь внимание общественности от судебного процесса и укрепить авторитет Нетаньяху.

"У нас есть правильный лидер Израиля, который проделал отличную работу", - сказал о нём Трамп.

Это первая поездка Биньямина Нетаньяху за пределы еврейского государства с тех пор, как в ноябре Международный уголовный суд выдал ордера на арест израильского премьера и его бывшего министра обороны, обвинив их в преступлениях против человечности во время войны в Газе. США полномочий МУС в отношении своих граждан или территории не признают.

Ожидается, что Нетаньяху также воспользуется визитом, чтобы склонить Трампа принять решительные меры в отношении Ирана. Тегеран потерпел ряд военных неудач- так, израильские войска значительно ослабили ХАМАС в Газе и боевиков "Хезболлах" в Ливане, а также провели операцию по уничтожению иранской противовоздушной обороны. Наступил момент, который, по мнению Нетаньяху, создал окно для решительного решения проблемы ядерной программы Тегерана.

Перед встречей с израильским премьером Трамп подписал указ, который, по его словам, усилит экономическое давление на Иран.

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