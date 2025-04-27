«Это несправедливо!» Почему за основу при расчете пенсии взяты годы, когда меньше всего платили?

Увы, в жизни бывают ситуации, когда пенсия, которую человек надеялся получить, оказывается гораздо меньше, чем ожидалось. Вот и телезритель задал вопрос, почему за основу для расчета его пенсии взяты именно четыре года, когда он получал самую маленькую зарплату.

"Я понимаю, что никто там ничего менять не будет, да наверняка и не может. Считаю, что это несправедливо. Именно то, что за основу при расчете пенсии взяты 1996, 1997, 1998 и 1999 годы. Эти четыре года. Теперь ведь все видно через EDS, что я за них платил социальный налог - латов сто в год. Это был взнос с минимальной зарплаты - какие-то 89 латов в месяц, потому что я работал за минималку", - заявляет зритель из Лиепаи.

Пенсию он получает с 2023 года, на данный момент она составляет 470 евро. Зритель продолжает работать, ведь иначе не прожить: "Пока здоровье позволит, да, еще поработаю".

Почему именно эти четыре года могут повлиять на расчет пенсии? "Пенсия по старости каждому человеку рассчитывается индивидуально. Она зависит от пенсионного капитала, накопленного за время жизни, в течение трудового стажа. Этот капитал состоит из двух частей: за работу до и после 1996 года. Если после 1996 года капитал формировался из наших взносов социального страхования, то до 1996-го проводится расчет начального пенсионного капитала - он зависит от стажа, накопленного до конца 1995 года, и от зарплаты в период с 1996 по 1999 год", - поясняет старший эксперт по социальному страхованию Минблага Даце Трушинска.

Необходимо уточнить, что закон "О государственных пенсиях" вступил в силу в 1996 году, он существенно изменил всю прежнюю пенсионную систему.

"Для людей с большим трудовым стажем, сравнительно большим - 30 лет - закон изначально предусматривал льготу. Если зарплата была маленькой или ее не было в этот период, если человек по каким-то причинам не работал, то, при наличии 30-летнего трудового стажа используется средняя зарплата по стране за эти четыре года", - продолжает Трушинска.

Скорее всего, такой порядок расчетов действовал и в случае зрителя из Лиепаи, у которого наибольшая часть трудового стажа приходится на новую пенсионную систему. "На те 20 лет, что у него до 1996 года, мы берем эту зарплату этих четырех лет. После 1996 года, где у него накапливалось 26 лет, мы уже учитываем конкретные взносы социального страхования. К ним не относится никакая зарплата за четыре года", - подчеркивает представитель Минблага.

Итак, наибольший пенсионный капитал теоретически должен формироваться из социальных взносов, уплаченных после 1996 года. В Минблаге поясняют: каждый человек должен проследить, весь ли трудовой стаж учтен, поскольку в него помимо прочего может быть включено, например, окучивание картофеля в колхозе.

Работы, которые выполнены до 1996 года, нужно доказать, представив документы в Государственное агентство социального страхования (ГАСС, VSAA).

Индексация всех пенсий проводится ежегодно 1 октября - она пусть и немного, но все же увеличивает размер пенсии.

Есть ли основания для опасений, что наша пенсионная система рухнет?

"Мы выглядим стабильно в том плане, что та система, которая создана здесь, в Латвии, соответствует тем социально-экономическим рискам, с которыми мы столкнулись уже во второй половине 1990-х, когда у нас резко начала сокращаться рождаемость. Это предусматривает в известной мере распределение рисков, связанных с демографией, между самим населением и государством - как ответственности", - заявляет доктор экономических наук Эдгар Вольскис, добавив, что здесь возникает так называемая совместная ответственность - каждый человек должен взять на себя долю ответственности, чтобы формировать свой личный пенсионный капитал.

Это означает, что наша пенсия в будущем формируется из честно внесенных социальных взносов. Трудовой стаж до 1996 года тоже учитывается при расчете пенсии.

"Важно собрать по максимуму весь возможный трудовой стаж, возможно, побывать в Госархиве, у предыдущих работодателей, которые удостоверят, что до 1996 года у вас был трудовой стаж", - поясняет Вольскис.

Если представить эти документы в ГАСС, размер пенсии может увеличиться, потому что будут выплачены доплаты за трудовой стаж до 1996 года.

"Есть и позитивные случаи. Изначально у человека пенсия по тем записям, что есть у ГАСС, была невелика. Но потом, когда собрали всю документацию о предыдущем трудовом стаже во времена СССР, вплоть до работы в колхозе на прополке свеклы и тому подобное, это тоже было учтено и зачтено. Это можно найти в архиве. Просто нужно приложить небольшое усилие, но оно обязательно окупится - вы от этого только выиграете", - рассказал эксперт.

Вольскис уверен, что нынешняя пенсионная система в Латвии будет стабильной, разве что...

"Даже при нынешней демографической ситуации, какова она на сегодня, люди смогут получать адекватные пенсии. Но если произойдет вмешательство каких-то лоббистов или политиков, решающих свои политико-экономические интересы, существует наибольший риск, что стабильность этой потенциально устойчивой системы может быть подорвана", - считает Вольскис.

Если же вернуться к вопросу телезрителя, то эксперты советуют тщательно пересмотреть свой трудовой стаж и документы до 1996 года, так как, возможно, это поможет увеличить размер пенсии.