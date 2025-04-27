Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 27. Апреля Завтра: Klementine, Raimonda, Raina, Tale
Доступность

Крик души: «Зачем нам новые станции, если мы старые содержать не можем?!»

Редакция PRESS 27 апреля, 2025 18:38

Важно 0 комментариев

 В то время как станции в Юрмале закрываются одна за другой, как, впрочем, и по всей стране, не исключая Ригу, в рамках проекта Rail Baltica предусмотрено соорудить новую станцию, которая будет стоить миллионы. Эта расточительность возмущает многих. Вот и в соцсетях появляются посты на эту тему, в частности, вот такой.

"Бог весть как будут содержать новую станцию в аэропорту, куда ввалят сотни миллионов? Станции в Юрмале закрываются... Это Лиелупе, то же самое и с Вайвари и др. Ах, да! В аэропорту ведь будет 10 миллионов пассажиров в год! Или больше?" - пишет в соцсети "Х" пользователь riekstiņš.

Его твит послужил началом для довольно обширной дискуссии. Вот часть ее:

- Зачем эти станции нужны? В Таллине нет ни одной станции, и никто по ним не плачет.

- Хотя бы летом это могли бы быть туристические объекты, красиво отремонтированные, ухоженные, даже если бы там только билетные автоматы стояли. Никому эти два мегастроения не будут нужны. В аэропортах стран Запада (в гораздо более крупных городах) таких мегавокзалов просто нет, и нынешнего центрального для Латвии совершенно достаточно.

- А куда эти пассажиры полетят? Ведь все планы рассчитывались, исходя из полетов в Россию, Белоруссию и через эти страны. Мне как-то очень трудно представить, что сейчас можно кого-то убедить, что все это не создает проблем и не тянет статистику вниз.

- В детстве мимо станции Лиелупе вела дорога в школу и обратно, часто заходили в кафе на станции. Как жаль, что такое  каноничное здание перестало быть нужным.

- Совсем как в Алое, Инчукалнсе, Вайвари, а может быть, и еще где-то - можно будет в здании вокзала печь пиццы в дровяной печи.

- Так пользуйтесь станцией, и закрывать не  понадобится!

- Вот так потихонечку и ускользают в небытие исторические красивые объекты в Юрмале. Жаль.

- Очень надеюсь, что какое-нибудь кафе туда запустят. Эта станция служила заодно и местом, куда укрыться, пока ждешь автобуса. Но Юрмальской думе все равно.

- Мы готовы инвестировать миллиарды в новую ж елезнодорожную инфраструктуру и при этом не можем     выделить 1,5 тысячи на содержание станции, которую люди каждый день используют. Слов не хватает - п...ц.

- Здания вокзалов не нужны, когда можно купить билет в телефоне. Гостиницы для бомжей. Б илетный автомат  на перроне - для тех, у кого нет приложения в телефоне.

- Не волнуйся, ее еще лет пять   как минимум не закончат. Если не все десять.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 31 реакций
Комментарии (0) 31 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Это было бы очень дорогое удовольствие»: министр — о проекте газового терминала в Скулте

Важно 17:54

Важно 0 комментариев

Что произошло с проектом терминала сжиженного природного газа (СПГ, или LNG) в Скулте - куда он исчез и насколько далеко это дело зашло? "Терминал в Скулте сейчас не актуален, об этом мы даже не дискутируем", - так ответил в эфире на телеканале TV24 на вопрос ведущей программы Dienas personība ar Veltu Puriņu министр климата и энергетики Каспарс Мелнис.

Что произошло с проектом терминала сжиженного природного газа (СПГ, или LNG) в Скулте - куда он исчез и насколько далеко это дело зашло? "Терминал в Скулте сейчас не актуален, об этом мы даже не дискутируем", - так ответил в эфире на телеканале TV24 на вопрос ведущей программы Dienas personība ar Veltu Puriņu министр климата и энергетики Каспарс Мелнис.

Читать

Тепла пока не ждите: на следующей неделе будет дождливо и прохладно

Важно 17:15

Важно 0 комментариев

Метеорологи сообщают, что в начале недели в Латвию начнет постепенно поступать теплая воздушная масса, поэтому днем воздух во многих местах снова прогреется до +10-15 градусов. По ночам температура воздуха в основном будет от +2 до +7 градусов, в отдельные ночи возможны заморозки.

Метеорологи сообщают, что в начале недели в Латвию начнет постепенно поступать теплая воздушная масса, поэтому днем воздух во многих местах снова прогреется до +10-15 градусов. По ночам температура воздуха в основном будет от +2 до +7 градусов, в отдельные ночи возможны заморозки.

Читать

Премьера Эвику Силиню раскритиковали в соцсетях; чем она опять не угодила народу?

Важно 17:04

Важно 0 комментариев

"Большая толока - это про заботу, отношение и чувство общности", - пишет в соцсети "Х" премьер, публикуя фото с мероприятия по уборке территории в столице. У общественности тоже есть мнение по этому поводу, пишет Tautaruna.nra.lv.

"Большая толока - это про заботу, отношение и чувство общности", - пишет в соцсети "Х" премьер, публикуя фото с мероприятия по уборке территории в столице. У общественности тоже есть мнение по этому поводу, пишет Tautaruna.nra.lv.

Читать

В Латвии вводятся новые требования к смартфонам, а неправильные устройства изымут из продажи; когда?

Важно 16:43

Важно 0 комментариев

Евросоюз уже ввел требование - обеспечить смартфоны адаптерами USB Type-C. Сейчас речь идет о новых обязательных спецификациях, пишет Jauns.lv.

Евросоюз уже ввел требование - обеспечить смартфоны адаптерами USB Type-C. Сейчас речь идет о новых обязательных спецификациях, пишет Jauns.lv.

Читать

Сейм против того, чтобы День Лачплесиса стал выходным, всего две фракции поддерживают эту идею; кто это?

Новости Латвии 16:31

Новости Латвии 0 комментариев

Сейм не поддерживает народную инициативу, под которой подписались уже более 12,5  тысяч жителей Латвии, желающих, чтобы 11 ноября - День Лачплесиса - было объявлено выходным и праздничным днем. Сторонники ее - всего две из семи парламентских фракций. Решение о том, менять статус этого дня или нет, будет принято нынешней весной, сообщает LSM.LV.

Сейм не поддерживает народную инициативу, под которой подписались уже более 12,5  тысяч жителей Латвии, желающих, чтобы 11 ноября - День Лачплесиса - было объявлено выходным и праздничным днем. Сторонники ее - всего две из семи парламентских фракций. Решение о том, менять статус этого дня или нет, будет принято нынешней весной, сообщает LSM.LV.

Читать

«Очередь начинается аж на Вантовом мосту!» Жительницу Кипсалы возмущают заторы — народ едет на выставки

Важно 15:38

Важно 0 комментариев

Майя, живущая на Кипсале, возмущается в соцсети из-за того, что пробки на Вантовом мосту, возникающие из-за обилия желающих посетить очередную выставку, которые едут туда на машинах, и критикует Рижскую думу за то, что этот вопрос не решается.

Майя, живущая на Кипсале, возмущается в соцсети из-за того, что пробки на Вантовом мосту, возникающие из-за обилия желающих посетить очередную выставку, которые едут туда на машинах, и критикует Рижскую думу за то, что этот вопрос не решается.

Читать