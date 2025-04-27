Крик души: «Зачем нам новые станции, если мы старые содержать не можем?!»

"Бог весть как будут содержать новую станцию в аэропорту, куда ввалят сотни миллионов? Станции в Юрмале закрываются... Это Лиелупе, то же самое и с Вайвари и др. Ах, да! В аэропорту ведь будет 10 миллионов пассажиров в год! Или больше?" - пишет в соцсети "Х" пользователь riekstiņš.

Его твит послужил началом для довольно обширной дискуссии. Вот часть ее:

- Зачем эти станции нужны? В Таллине нет ни одной станции, и никто по ним не плачет.

- Хотя бы летом это могли бы быть туристические объекты, красиво отремонтированные, ухоженные, даже если бы там только билетные автоматы стояли. Никому эти два мегастроения не будут нужны. В аэропортах стран Запада (в гораздо более крупных городах) таких мегавокзалов просто нет, и нынешнего центрального для Латвии совершенно достаточно.

- А куда эти пассажиры полетят? Ведь все планы рассчитывались, исходя из полетов в Россию, Белоруссию и через эти страны. Мне как-то очень трудно представить, что сейчас можно кого-то убедить, что все это не создает проблем и не тянет статистику вниз.

- В детстве мимо станции Лиелупе вела дорога в школу и обратно, часто заходили в кафе на станции. Как жаль, что такое каноничное здание перестало быть нужным.

- Совсем как в Алое, Инчукалнсе, Вайвари, а может быть, и еще где-то - можно будет в здании вокзала печь пиццы в дровяной печи.

- Так пользуйтесь станцией, и закрывать не понадобится!

- Вот так потихонечку и ускользают в небытие исторические красивые объекты в Юрмале. Жаль.

- Очень надеюсь, что какое-нибудь кафе туда запустят. Эта станция служила заодно и местом, куда укрыться, пока ждешь автобуса. Но Юрмальской думе все равно.

- Мы готовы инвестировать миллиарды в новую ж елезнодорожную инфраструктуру и при этом не можем выделить 1,5 тысячи на содержание станции, которую люди каждый день используют. Слов не хватает - п...ц.

- Здания вокзалов не нужны, когда можно купить билет в телефоне. Гостиницы для бомжей. Б илетный автомат на перроне - для тех, у кого нет приложения в телефоне.

- Не волнуйся, ее еще лет пять как минимум не закончат. Если не все десять.