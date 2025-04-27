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Премьера Эвику Силиню раскритиковали в соцсетях; чем она опять не угодила народу?

Neatkarīgā Rīta Avīze 27 апреля, 2025 17:04

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"Большая толока - это про заботу, отношение и чувство общности", - пишет в соцсети "Х" премьер, публикуя фото с мероприятия по уборке территории в столице. У общественности тоже есть мнение по этому поводу, пишет Tautaruna.nra.lv.

"Но это пальтецо - вот это перебор. Я тоже шатался везде в пальто, но по крайней мере в более темном. Такое пальто - первый признак того, что человек не пришел серьезно поработать. Я бы дал премьер-министру очень добрый совет - еще раз поработать над пиар-командой. Фотки - ОК, но содержание..." - делится впечатлениями в той же самой соцсети Улдис.

А вот как откликаются на его пост:

- У нее нет ничего попроще, чтобы надеть, все только шикарное и брендовое.

- Привязаться к пальто, господи Иисусе!

- Важные персоны никогда на толоке не работали. Придут на 20 минут, пофоткаются и сваливают.

- Если таким образом ворочать достаточно тяжелые шины, причем избегать испачкать хорошенькое пальтецо, можно заработать серьезные проблемы со спиной.

- Пришла на толоку пофотографироваться.

- Что вы привязались к пальто. Выбрасывать было жалко, запачкала, теперь выбросит.

- О чем вы все тут бухтите? Ну нет у нее рабочего комбинезона, вот в пальтишке и шоркается, скорее всего примерно так же, как Ленин когда-то бревно таскал, и что с того?

 

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